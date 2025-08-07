< sekcia Zahraničie
Rusko: Odvolanie Dodika ohrozuje existenciu Bosny a Hercegoviny
Rusko v súvislosti s rozhodnutím volebnej komisie požiadalo Bezpečnostnú radu OSN o konzultácie a mimoriadne zasadnutie Rady by sa mohlo uskutočniť už vo štvrtok večer.
Autor TASR
Sarajevo 7. augusta (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Bosne a Hercegovine (BaH) vo štvrtok ostro kritizovalo rozhodnutie ústrednej volebnej komisie krajiny, ktorá v stredu z funkcie odvolala lídra bosnianskych Srbov Milorada Dodika. Rozhodla tak po verdikte odvolacieho súdu, ktorý ho minulý týždeň odsúdil na jeden rok väzenia a šesť rokov zákazu politickej činnosti. Komisia svojím rozhodnutím podľa Ruska ohrozuje ďalšiu existenciu BaH ako štátu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters, HINA a AFP.
Veľvyslanectvo Ruska v Sarajeve v reakcii uviedlo, že rozhodnutie voči Dodikovi bolo politicky motivované pod tlakom Západu. Úrady BaH podľa Ruska podliehajú vonkajšiemu diktátu a pripomínajú „kyjevskú juntu“. Bosnianskych lídrov veľvyslanectvo vyzvalo, aby rozumne posúdili situáciu a zabránili ďalšej eskalácii napätia.
„Toto je okamih pravdy pre BaH, po ktorom sa krajina môže dostať do bodu, z ktorého niet návratu,“ upozornila ruská ambasáda.
Sarajevský súd ešte vo februári odsúdil Dodika na rok väzenia a uložil mu šesťročný zákaz vykonávať politickú činnosť za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva pre BaH Christiana Schmidta. Ten v Bosne dohliada na dodržiavanie podmienok mierovej dohody, ktorá v roku 1995 ukončila občiansku vojnu.
Rozsudok minulý týždeň potvrdil vyšší súd a volebná komisia ho preto v stredu zbavila funkcie prezidenta Republiky srbskej s odvolaním na volebný zákon. Dodik sa proti rozhodnutiu komisie ešte môže odvolať. AFP konštatuje, že odsúdenie Dodika vyvolalo krízu, ktorú mnohí pozorovatelia považujú za najhoršiu od vojny v Bosne v rokoch 1992 - 1995.
Rusko patrí spolu s Maďarskom a Srbskom k najväčším podporovateľom Dodika. Ruský prezident Vladimir Putin ho od odsúdenia vo februári privítal v Rusku najmenej trikrát.
