Rusko oficiálne postavilo mimo zákon organizácie založené Navaľným

Alexej Navaľnyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 6. augusta (TASR) - Rusko oficiálne zakázalo činnosť organizácií založených väzneným kritikom Kremľa Alexejom Navaľným. Ruská opozícia tvrdí, že úrady sa tým snažia potlačiť disent pred parlamentnými voľbami, informuje tlačová agentúra AFP.Rusko v júni označilo Navaľného organizácie za extrémistické a jeho spojencom zakázalo kandidovať vo voľbách. Ministerstvo spravodlivosti v piatok pridalo na svoj zoznam zakázaných organizácií tri skupiny s väzbami na Navaľného – vrátane jeho nadácie Fond boja proti korupcii (FBK).Začiatkom tohto roka boli rozpustené Navaľného regionálne kancelárie so zámerom ochrániť štáb pred možným stíhaním a mnoho jeho spojencov opustilo krajinu. Navaľného poprední spoločníci však prisľúbili pokračovať v úsilí o transformáciu Ruska a očisťovanie krajiny od korupcie. Svojich stúpencov však vyzvali, aby ich činnosť naďalej podporovali anonymne.Navaľného (45), ktorý minulý rok v lete tesne prežil útok sovietskou nervovoparalytickou látkou, vo februári odsúdili na dva a pol roka v súvislosti so starým obvinením zo sprenevery.Navaľnyj vo svojej júnovej výzve z väzenia oslovil stúpencov, aby sa pred septembrovými parlamentnými voľbami zmobilizovali a potrestali členov vládnucej strany tým, že ich odstavia od moci.Navaľného brata v piatok súd v Moskve uznal za vinného z podnecovania na porušenie hygienických noriem počas zakázanej protestnej akcie a odsúdil ho na ročný podmienečný trest väzenia so skúšobnou lehotou na jeden rok.Oleg Navaľnyj bol spolu s ďalšími opozičnými politikmi a aktivistami obvinený, že vyzýval občanov na účasť na úradmi nepovolenom zhromaždení na podporu svojho brata, ktorého začiatkom roka zadržali po návrate do vlasti z Nemecka, kde sa zotavoval po pokuse o otravu.