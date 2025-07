Rusko ohlásilo otvorenie letiska v blízkosti hraníc s Ukrajinou

Moskva 9. júla (TASR) - Letisko Gelendžik na juhu európskej časti Ruska čoskoro obnoví svoju vnútroštátnu letovú prevádzku. Uzavreté bolo od februára 2022, keď ruská armáda zaútočila na susednú Ukrajinu. S odvolaním sa na ruské ministerstvo dopravy o tom v stredu informovala agentúra AFP, píše TASR.



Letisko v Gelendžiku, ležiacom na ruskom pobreží Čierneho mora približne 100 kilometrov od anektovaného ukrajinského polostrova Krym, je jedným z 11 letísk v južnom Rusku, ktoré z bezpečnostných dôvodov neprijímali od jari 2022 žiadne lietadlá. Podľa ministerstva dopravy by sa letisko Gelendžik v blízkej budúcnosti malo otvoriť pre vnútroštátne lety.



Ministerstvo síce presný dátum otvorenia letiska neoznámilo, ale zdroj agentúry Interfax z odvetvia v stredu uviedol, že prvý let by sa mohol uskutočniť 18. júla.



Gelendžik a niekoľko ďalších letísk v južnej a strednej časti Ruskej federácie boli z bezpečnostných dôvodov uzavreté vo februári 2022. Letisko Elista obnovilo prevádzku v máji 2024. Letecké terminály v Simferopole, Rostove nad Donom, Krasnodare, Anape, Belgorode, Briansku, Kursku a Voroneži zostávajú zatvorené.



Úplne zatvorený je od februára 2022, keď sa začala ruská invázia na Ukrajinu, aj ukrajinský vzdušný priestor.



V noci na stredu Rusko spustilo svoj vôbec najväčší letecký útok na Ukrajinu - úrady v Kyjeve uviedli, že Rusko do útočnej misie vyslalo viac ako 700 dronov a rakiet.



Letovisko Gelendžik sa spomína aj ako lokalita, kde sa podľa zistení medzičasom už nebohého ruského opozičného politika Alexeja Navaľného nachádza luxusné sídlo spájané s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.