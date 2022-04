Rusko ohlásilo prímerie v okolí mariupolských oceliarní Azovstaľ

Moskva 25. apríla (TASR) - Rusko v pondelok vyhlásilo prímerie v okolí oceliarní Azovstaľ v obliehanom ukrajinskom prístavnom meste Mariupol, aby tak umožnilo evakuáciu civilistov z tohto komplexu, kde sa ukrývajú poslední z ukrajinských obrancov. Informuje o tom agentúra AFP citujúca z vyhlásenia ruského ministerstva obrany.



Ruskí vojaci "od 14.00 h moskovského času (13.00 h SELČ) jednostranne prestanú so všetkými nepriateľskými akciami, stiahnu svojich vojakov do bezpečnej vzdialenosti a umožnia odsun" civilistov, informovalo ministerstvo.



Uviedlo tiež, že civilisti budú môcť z komplexu odísť, kam budú chcieť. Ukrajinská strana by mala podľa ministerstva teraz preukázať svoju "pripravenosť" na začatie týchto evakuácií vztýčením bielych vlajok. Rezort dodal, že tieto informácie budú ľuďom ukrytým v podzemí Azovstaľu tlmočené každých 30 minút prostredníctvom rádiových vĺn.



Stanica Sky News uvádza, že v komplexe by sa malo zrejme nachádzať 300 - 1000 civilistov, ako aj poslední z tamojších ukrajinských vojakov brániacich toto mesto pred ruskými silami.



Podľa nemenovaných zdrojov sa viacerí z nich v komplexe ukrývajú už od konca februára a denné svetlo nevideli celé týždne.



Rusko minulý týždeň vyhlásilo, že s výnimkou Azovstaľu má už kontrolu nad celým Mariupolom. Ukrajinským silám zároveň ponúklo, že z tohto oceliarskeho komplexu môžu odísť, ak sa vzdajú, respektíve zložia zbrane, čo však oni neakceptovali.



Sky News pripomína, že ruský prezident Vladimir Putin svojim vojakom nariadil, aby Azovstaľ zablokovali tak, že cez ruskú blokádu neunikne von "ani mucha".