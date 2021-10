Rusko opäť hlási rekordný denný počet úmrtí súvisiacich s COVID-19

Moskva 19. októbra (TASR) - Rusko dosiahlo nový rekord v dennom počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19, keď ich v utorok zaregistrovalo 1015. Ide o najväčší počet úmrtí od začiatku pandémie, informovala agentúra TASS.



Najviac úmrtí v súvislosti s koronavírusom za uplynulých 24 hodín zaregistrovali v Moskve, a to 73. V druhom najväčšom ruskom meste Petrohrad zaevidovali 68 úmrtí. Od začiatku pandémie zaznamenali v Rusku v súvislosti s ochorením COVID-19 už 225.325 úmrtí, čo je najviac spomedzi všetkých európskych krajín.



Skutočný počet obetí však môže byť oveľa vyšší. Ruské úrady do štatistky totiž rátajú iba prípady, pri ktorých sa potvrdilo, že bol koronavírus hlavnou príčinou úmrtia. V rámci širšej definície úmrtí spájaných s nákazou koronavírusom zomrelo s covidom do konca augusta podľa ruského štatistického úradu Rosstat viac ako 400.000 ľudí.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Rusku 33.740 nových prípadov nákazy koronavírusom. Najviac nových prípadov infekcií pribudlo v Moskve (5700) a Petrohrade (3220). V Rusku v súčasnosti evidujú 794.946 aktívnych prípadov. Za uplynulých 24 hodín sa vyliečilo 23.426 ľudí.



Celkový počet nakazených v Rusku už presiahol hranicu ôsmich miliónov - od začiatku pandémie sa tam koronavírusom nakazilo 8.060.752 ľudí.