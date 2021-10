Rusko opäť hlási rekordný denný počet úmrtí v súvislosti s COVID-19

Moskva 20. októbra (TASR) - Rusko zaznamenalo už druhý deň v poradí nový rekord v dennom počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. Za uplynulých 24 hodín v krajine zaznamenali 1028 úmrtí, čo je najviac od začiatku pandémie. Očakáva sa, že ruský prezident Vladimir Putin v stredu počas krízového zasadnutia vlády predstaví nové pandemické opatrenia na spomalenie šírenia vírusu, informovali agentúra TASS a AFP.



Najviac úmrtí v súvislosti s koronavírusom za uplynulých 24 hodín zaregistrovali v Moskve, a to 76. V druhom najväčšom ruskom meste Petrohrad zaevidovali 62 úmrtí. Od začiatku pandémie zaznamenali v Rusku v súvislosti s ochorením COVID-19 už 226.353 úmrtí, čo je najviac spomedzi všetkých európskych krajín.



Skutočný počet obetí však môže byť oveľa vyšší. Ruské úrady do štatistky totiž rátajú iba prípady, pri ktorých sa potvrdilo, že bol koronavírus hlavnou príčinou úmrtia. V rámci širšej definície úmrtí spájaných s nákazou koronavírusom zomrelo s covidom do konca augusta podľa ruského štatistického úradu Rosstat viac ako 400.000 ľudí.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Rusku 34.073 nových prípadov nákazy koronavírusom. Najviac nových prípadov infekcie pribudlo v Moskve (5847) a Petrohrade (3274). V Rusku v súčasnosti evidujú 802.760 aktívnych prípadov. Za uplynulých 24 hodín sa vyliečilo 25.231 ľudí.



Celkový počet nakazených v Rusku už presiahol hranicu ôsmich miliónov – od začiatku pandémie sa tam koronavírusom nakazilo takmer 8,1 milióna ľudí. Pandémia koronavírusu najviac zasiahla hlavné mesto Moskvu, v ktorom od začiatku pandémie zaregistrovali už viac ako 1,7 milióna ľudí a zomrelo viac ako 30300 ľudí.