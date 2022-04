Rusko opäť nevpustilo do obliehaného Mariupola evakuačné autobusy

Kyjev 6. apríla (TASR) - Príslušníci ruských inváznych síl v utorok nevpustili do obliehaného mesta Mariupol, kde sa stále nachádza asi 120.000 civilistov, evakuačné autobusy sprevádzané pracovníkmi Červeného kríža. Z mesta dovolili odísť len 1496 civilistom v osobných autách.



Informovala o tom ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, ktorú citovala agentúra AP. Civilisti, ktorým ruskí vojaci dovolili opustiť zničené mesto, sa podľa nej evakuovali do neďalekej Záporožskej oblasti.



Ruská armáda oblieha Mariupol už vyše mesiaca a tamojší obyvatelia sú odrezaní od dodávok potravín, vody, energií a spojenia s vonkajším svetom. Mesto je od prvých dní ruskej agresie vystavené takmer nepretržitej intenzívnej delostreleckej paľbe a náletom, ktoré si vyžiadali už tisíce obetí.



Podľa starostu Mariupola Vadyma Bojčenka bolo zničených už zhruba 90 percent mesta, v ktorom pred vypuknutím vojny žilo okolo pol milióna ľudí.



"V meste podľa nás stále zostáva približne 120.000 obyvateľov. Situácia už prekonala aj stav humanitárnej katastrofy, pretože títo ľudia nemajú už 30 dní kúrenie, vodu, nič," povedal Bojčenko v utorok pre agentúru AFP. V takýchto podmienkach už podľa neho fakticky nie je možné prežiť a preto je potrebné všetkých obyvateľov z mesta evakuovať.



V posledných dňoch zlyhali viaceré pokusy Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) prepraviť civilistov z Mariupola do bezpečia. Skupina jeho pracovníkov bola v pondelok dokonca nakrátko zadržaná v neďalekej oblasti, ktorá je pod kontrolou ruských jednotiek.



Ruská armáda vyhlásila, že v utorok zostrelila dva ukrajinské vrtuľníky, ktoré mali z Mariupola evakuovať veliteľov špeciálnej jednotky Azov, ktorá v častiach zničeného mesta stále vzdoruje ruským útokom. Ruské sily v utorok ráno podľa vlastného vyjadrenia ponúkli ukrajinským vojakom možnosť opustiť Mariupol, ak zložia zbrane, čo však ukrajinská armáda ignorovala.