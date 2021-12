Rusko opäť otestovalo hypersonickú raketu

Moskva 16. decembra (TASR) - Fregata ruskej Severnej flotily Admiral Gorškov z Bieleho mora úspešne trafila hypersonickou raketou Cirkon (Zirkón) cieľ, ktorý sa nachádzal na skúšobnom polygóne Čiža v Archangeľskej oblasti. Vo štvrtok to oznámilo ruské ministerstvo obrany, ktoré citovala agentúra TASS.



"Posádka fregaty Severnej flotily Admiral Gorškov v rámci ukončovania cyklu skúšok hypersonického raketového systému vystrelila raketu Zirkón. Streľba bola vykonaná z vôd Bieleho mora na pobrežný cieľ, ktorý sa nachádzal na polygóne Čiža v Archangeľskej oblasti," uviedol rezort obrany.



Hypersonickú raketu Zirkón otestovali ruské námorné sily v uplynulých mesiacoch už viackrát. Pred touto skúškou tak naposledy urobili 29. novembra, taktiež v rámci ukončovania cyklu skúšok tejto zbrane. Počas tejto skúšky bol Zirkón takisto vystrelený z vôd Bieleho mora, a to na morský cieľ vzdialený 400 kilometrov.



Podľa nemenovaného zdroja agentúry TASS vedeckovýrobný podnik v meste Reutov (Moskovská oblasť) začal plniť svoj kontrakt na sériovú výrobu nových hypersonických rakiet Zirkón určených pre ruské námorníctvo.



Hypersonické strely môžu letieť až päťkrát rýchlejšie než zvuk. V porovnaní s balistickými raketami letia pomerne nízko, môžu teda potenciálne rýchlejšie zasiahnuť cieľ. Okrem toho nemajú predvídateľnú balistickú krivku a sú manévrovateľné. To sťažuje ich odhalenie a zachytenie súčasnými systémami protiraketovej obrany.



Okrem Ruska a Čína pracujú na vývoji tohto typu zbraní aj iné krajiny vrátane USA či Francúzska.