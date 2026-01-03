< sekcia Zahraničie
Rusko opäť pátra po veliteľovi ruských dobrovoľníkov na Ukrajine
V Rusku bol Kapustin v neprítomnosti odsúdený na doživotie, pričom bol uznaný vinným zo zrady.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 3. januára (TASR) - Ruské ministerstvo vnútra opätovne vyhlásilo pátranie po zakladateľovi a veliteľovi Ruského dobrovoľníckeho zboru (RDK) Denisovi Kapustinovi, ktorého smrť nedávno zinscenovala ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) v snahe zabrániť údajnému pokusu o jeho zavraždenie ruskou tajnou službou. TASR o tom informuje podľa správy stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).
V Rusku bol Kapustin v neprítomnosti odsúdený na doživotie, pričom bol uznaný vinným zo zrady, organizovania teroristickej skupiny a výcviku na páchanie teroristických útokov, ako aj z invázie oddielov RDK do ruskej Brianskej oblasti v marci 2023. Podľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) bol Kapustin zapojený aj do plánovania pokusu o atentát na zakladateľa ruského propagandistického televízneho kanála Cargrad Konstantina Malofejeva.
Správa o Kapustinovej smrti sa objavila na konte RDK na sociálnych sieťach 27. decembra. Podľa nej Kapustin zahynul pri útoku dronu neďaleko mesta Záporožie.
Vedenie HUR, ktorá patrí pod ukrajinské ministerstva obrany, však 1. januára označilo túto informáciu za výmysel a uviedlo, že Kapustin žije a naďalej velí RDK.
HUR vo svojom vyhlásení spresnila, že zabitie Kapustina „nariadili špeciálne služby agresorského štátu Rusko, ktoré na vykonanie zločinu vyčlenili pol milióna dolárov“. Špeciálnou operáciou sa podarilo zachrániť jeho život a identifikovať „osnovateľov v rámci ruských špeciálnych služieb a vykonávateľov“.
Denis Kapustin sa z Ruska do Kyjeva presťahoval v roku 2017. Pred vypuknutím vojny organizoval na Ukrajine kluby bojových umení, ktorých členmi sa stávali najmä jednotlivci s krajne pravicovými názormi. Vyznávačom týchto ideí bol aj samotný Kapustin, známy v tomto prostredí pod pseudonymom White Rex.
Kvôli svojim krajne pravicovým aktivitám bol Kapustinovi v roku 2019 na 10 rokov zakázaný vstup do schengenského priestoru - podľa investigatívneho novinárskeho tímu Bellingcat však v danom čase navštívil Nemecko i Francúzsko.
Ruský dobrovoľnícky zbor bol založený v roku 2022 a tvoria ho Rusi bojujúci na strane Ukrajiny. Táto organizácia je v Rusku označená za teroristickú organizáciu a je zakázaná.
Agentúra AFP pripomenula, že na Ukrajine nejde o prvý prípad zinscenovania smrti. V roku 2018 ukrajinské médiá a následne aj úrady oznámili, že ruský novinár Arkadij Babčenko bol neznámym páchateľom postrelený na schodišti svojho bytového domu v Kyjeve a že zraneniam podľahol počas prevozu do nemocnice. O deň neskôr však vtedajší riaditeľ ukrajinskej tajnej služby SBU Vasyľ Hrycak uviedol, že Babčenkova smrť bola fingovaná a bola súčasťou špeciálnej operácie ukrajinských bezpečnostných zložiek, ktorej cieľom bolo predísť údajne pripravovanej novinárovej vražde. Falošná správa o Babčenkovej smrti podľa vedenia SBU pomohla ukrajinským bezpečnostným zložkám dolapiť organizátora pripravovanej vraždy novinára.
V Rusku bol Kapustin v neprítomnosti odsúdený na doživotie, pričom bol uznaný vinným zo zrady, organizovania teroristickej skupiny a výcviku na páchanie teroristických útokov, ako aj z invázie oddielov RDK do ruskej Brianskej oblasti v marci 2023. Podľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) bol Kapustin zapojený aj do plánovania pokusu o atentát na zakladateľa ruského propagandistického televízneho kanála Cargrad Konstantina Malofejeva.
Správa o Kapustinovej smrti sa objavila na konte RDK na sociálnych sieťach 27. decembra. Podľa nej Kapustin zahynul pri útoku dronu neďaleko mesta Záporožie.
Vedenie HUR, ktorá patrí pod ukrajinské ministerstva obrany, však 1. januára označilo túto informáciu za výmysel a uviedlo, že Kapustin žije a naďalej velí RDK.
HUR vo svojom vyhlásení spresnila, že zabitie Kapustina „nariadili špeciálne služby agresorského štátu Rusko, ktoré na vykonanie zločinu vyčlenili pol milióna dolárov“. Špeciálnou operáciou sa podarilo zachrániť jeho život a identifikovať „osnovateľov v rámci ruských špeciálnych služieb a vykonávateľov“.
Denis Kapustin sa z Ruska do Kyjeva presťahoval v roku 2017. Pred vypuknutím vojny organizoval na Ukrajine kluby bojových umení, ktorých členmi sa stávali najmä jednotlivci s krajne pravicovými názormi. Vyznávačom týchto ideí bol aj samotný Kapustin, známy v tomto prostredí pod pseudonymom White Rex.
Kvôli svojim krajne pravicovým aktivitám bol Kapustinovi v roku 2019 na 10 rokov zakázaný vstup do schengenského priestoru - podľa investigatívneho novinárskeho tímu Bellingcat však v danom čase navštívil Nemecko i Francúzsko.
Ruský dobrovoľnícky zbor bol založený v roku 2022 a tvoria ho Rusi bojujúci na strane Ukrajiny. Táto organizácia je v Rusku označená za teroristickú organizáciu a je zakázaná.
Agentúra AFP pripomenula, že na Ukrajine nejde o prvý prípad zinscenovania smrti. V roku 2018 ukrajinské médiá a následne aj úrady oznámili, že ruský novinár Arkadij Babčenko bol neznámym páchateľom postrelený na schodišti svojho bytového domu v Kyjeve a že zraneniam podľahol počas prevozu do nemocnice. O deň neskôr však vtedajší riaditeľ ukrajinskej tajnej služby SBU Vasyľ Hrycak uviedol, že Babčenkova smrť bola fingovaná a bola súčasťou špeciálnej operácie ukrajinských bezpečnostných zložiek, ktorej cieľom bolo predísť údajne pripravovanej novinárovej vražde. Falošná správa o Babčenkovej smrti podľa vedenia SBU pomohla ukrajinským bezpečnostným zložkám dolapiť organizátora pripravovanej vraždy novinára.