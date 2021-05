Rusko opäť pokutovalo sociálne siete Twitter, Google a Tiktok

Moskva 28. mája (TASR) - Moskovský súd udelil vo štvrtok opäť pokuty sociálnym sieťam Twitter, Google a Tiktok za to, že neodstránili obsah, ktorý je v Rusku zakázaný. Informovala o tom agentúra Interfax.



Spoločnosť Google dostala pokutu vo výške 3,5 milióna rubľov (39 000 eur). Súd v Moskve má 1. júna rozhodnúť aj o ďalších žalobách v súvislosti s nerešpektovaním zákona o odstraňovaní nevhodného obsahu. Googlu tak hrozí ďalšia pokuta vo výške 24 miliónov rubľov (268 000 eur). Od začiatku roka dostala táto spoločnosť v Rusku už už niekoľko pokút - v celkovej výške 9,5 milióna rubľov (106 000 eur).



Najvyššiu pokutu udelil vo štvrtok súd spoločnosti Twitter, a to vo výške 19 miliónov rubľov (212.000 eur). Spoločnosť ju dostala v súvislosti so šiestimi prípadmi výziev na účasť na nepolevených demonštráciách, ktoré zo svojej platformy neodstránila, informoval portál Meduza.io. Za podobné prečiny bol už aj Twitter pokutovaný viackrát, pričom v apríli mu bola udelená pokuta vo výške 8,9 milióna rubľov (99.000 eur). Spoločnosť tak teraz musí zaplatiť pokuty v celkovej hodnote 27,9 milióna rubľov (311.000 eur).



Sociálnej sieti Tiktok udelil súd vo štvrtok pokutu vo výške 1,5 milióna rubľov (17.000 eur) a to taktiež za neodstránenie príspevkov, ktoré ľudí vyzývali na účasť na nepovolených protestoch. Rovnako ako Google a Twitter bol už v minulosti v Rusku pokutovaný aj Tiktok, ktorý musí v tejto krajine uhradiť pokuty v celkovej výške 4,1 milióna rubľov (46.000 eur).



V Rusku platí od februára zákon, ktorý zaväzuje sociálne siete k tomu, aby vyhľadávali a následne blokovali informácie o úradmi nepovolených zhromaždeniach. Ešte v januári pritom začala platiť v tejto krajine aj iná legislatíva, v súlade s ktorou hrozia sociálnym sieťam vysoké pokuty - od niekoľko stotisíc do niekoľko miliónov rubľov-, ak odmietnu vymazať informácie zakázané v Rusku.



Kritici Kremľa sa domnievajú, že cieľom opatrení proti sociálnym sieťam je umlčať opozíciu.