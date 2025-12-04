< sekcia Zahraničie
Rusko opäť útočilo na energetickú infraštruktúru Ukrajiny
V Chersone na juhu Ukrajiny boli vo štvrtok v dôsledku ostreľovania zranení traja civilisti.
Autor TASR
Kyjev 4. decembra (TASR) - Ruská armáda v noci na štvrtok vypustila do útokov na území Ukrajiny 138 útočných dronov rôznych typov. Ukrajina tvrdí, že zneškodnila 114 z nich. Zaznamenaných bolo 24 útokov dronov na 14 rôznych miestach, informoval na svojom webe denník Le Monde, píše TASR. Rusko tieto útoky nekomentovalo.
V Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny drony zasiahli aj objekty energetickej infraštruktúry a administratívnu budovu, doplnil vedúci vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper. Útoky si v oblasti vyžiadali sedem zranených. Bez elektriny je viac ako 50.000 obyvateľov oblasti.
V Chersone na juhu Ukrajiny boli vo štvrtok v dôsledku ostreľovania zranení traja civilisti. Pri útokoch bola zasiahnutá aj aj tepláreň. Bez tepla zostalo 40.500 ľudí, uviedol miestny predstaviteľ.
Gubernátor Cheronskej oblasti Olexandr Prokudin okrem toho informoval, že šesťročné dievča, ktoré bolo vážne zranené v stredu pri jednom z ostreľovaní, v stredu zomrelo v mestskej nemocnici.
Z Dnepropetrovskej oblasti v stredovýchodnej Ukrajine nahlásili vo štvrtok najmenej sedem zranených. Z mesta Kryvyj Rih hlásia troch zranených vrátane trojročného dievčatka. Raketa, vypustená z ruských pozícií, zasiahla v meste administratívnu budovu a poškodila viaceré bytové domy.
