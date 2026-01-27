< sekcia Zahraničie
Rusko opäť útočilo na Ukrajinu, zahynuli dvaja ľudia
Manželský pár vo veku 45 a 48 rokov zahynul pri útoku v Slavjansku v Doneckej oblasti. Ich 20-ročný syn útok prežil.
Autor TASR
Kyjev 27. januára (TASR) - Ukrajinská protivzdušná obrana tvrdí, že zneškodnila 135 zo 165 dronov, ktoré Rusko v noci na utorok vyslalo na Ukrajinu. Tamojší predstavitelia hlásia dvoch mŕtvych. V Odeskej oblasti podľa gubernátora Oleha Kipera utrpelo zranenie 23 osôb. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Ruské sily v pondelok večer raketami aj dronmi zaútočili na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. Zasiahli obytné budovy, školu aj škôlku. Starosta mesta Ihor Terechov informoval o dvoch zranených.
Regionálny guvernér Oleh Synehubov na platforme Telegram uviedol, že v dôsledku útokov je značne poškodený energetický systém. „Približne 80 percent Charkova a Charkovskej oblasti je bez elektriny,“ uviedol.
Rusko podľa šéfa vojenskej správy prístavného mesta Odesa Serhija Lysaka podniklo „masívny“ dronový útok na mesto. Podľa Kipera je zranených 23 ľudí. Deväť z nich vrátane dvoch detí a tehotnej ženy hospitalizovali. Záchranári vytiahli spod trosiek 14 ľudí. Údery poškodili desiatky obytných budov, kostol, škôlku, školu a spôsobili viacero požiarov. Toto prístavné mesto je počas takmer štyri roky trvajúcej vojny opakovane cieľom útokov Ruska.
Hlavným terčom ruských útokov v Mykolajivskej oblasti bola podľa gubernátora Vitaliho Kima energetická infraštruktúra. Zranenia utrpela 59-ročná žena.
Útoku bola vystavená aj Ľvovská oblasť, kde ruské jednotky zaútočili na infraštruktúrne zariadenie.
Rusko túto zimu pravidelne útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Dochádza tak k prerušeniu dodávok elektriny, tepla či vody pre milióny ľudí na Ukrajine.
