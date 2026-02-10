< sekcia Zahraničie
Rusko opäť útočilo v Záporožskej oblasti, zranený je aj ročný chlapec

Autor TASR
Kyjev 10. februára (TASR) - Najmenej štyria ľudia vrátane ročného chlapca utrpeli zranenia v noci na utorok pri ruskom útoku dronmi v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny, oznámila ukrajinská záchranná služba. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
„Počas noci ruské drony zaútočili v osídlených oblastiach v Záporožskej oblasti,“ uviedla. V dôsledku útokov vypukli požiare na viacerých miestach, pričom plamene zachvátili aj obytné budovy.
Počet zranených nie je podľa záchrannej služby definitívny, dosiaľ informovali o jednom dieťati, dvoch ženách a mužovi.
Šéf miestnej správy Ivan Fedorov na platforme Telegram informoval, že v dôsledku ostreľovania je takmer 6000 odberateľov bez elektrickej energie. Obnovenie dodávok sa podľa neho začne hneď, ako to dovolí bezpečnostná situácia.
Rusko pred blížiacim sa štvrtým výročím začiatku vojny na Ukrajine takmer denne útočí na susednú krajinu dronmi a raketami, pričom sa stále zameriava na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Ruské sily často útočia práve v Záporožskej oblasti. Tá je jednou zo štyroch ukrajinských oblastí, ktoré Rusko v roku 2022 nezákonne anektovalo.
Ukrajinské vzdušné sily na platforme Telegram uviedli, že Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 125 dronov, pričom 110 z nich sa im podarilo zneškodniť.
