Rusko opäť vyhlásilo pátranie po bratovi zosnulého Navaľného

Moskva 20. februára (TASR) - Ruské ministerstvo vnútra opäť zaradilo Olega Navaľného, brata ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, na zoznam hľadaných osôb. Informácia o tom sa objavila v databáze ministerstva. Správu o tom v utorok priniesla britská stanica BBC monitorovaná i tlačovou agentúrou TASR.



Po Olegovi Navaľnom bolo vyhlásené pátranie už v januári 2022. Vo februári 2022 súd v moskovskej štvrti Ľublino oznámil, že Oleg Navaľnyj je mimo územia Ruska.



Ruská štátna tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj z prostredia orgánov činných v trestnom konaní vo svojej správe z utorka tvrdí, že proti Olegovi Navaľnému bolo začaté nové trestné konanie.



Zdroj, s ktorým komunikovala agentúra TASS, však nebol schopný špecifikovať, o akú kauzu ide.



Oleg Navaľnyj, ktorý si odpykal trest väzenia v kauze sprenevery v ruskej pobočke francúzskej kozmetickej značky Yves Rocher, bol v auguste 2021 odsúdený na podmienečný trest za porušenie hygienických a epidemiologických obmedzení zavedených v dôsledku pandémie vyvolanej chorobou COVID-19.



Porušením týchto pravidiel boli údajne výzvy na účasť na zhromaždeniach na podporu Alexeja Navaľného v januári 2021.



Okrem Olega Navaľného boli vtedy obvinení aj viacerí sympatizanti jeho brata, opoziční komunálni poslanci, účastníčky projektu Pussy Riot.



Súdy vtedy všetkým aktérom tzv. sanitárnej kauzy uložili nižšie tresty odňatia slobody, ale nakoniec ich orgány činné v trestnom konaní donútili opustiť krajinu, a to aj prostredníctvom opakovaného administratívneho zatýkania.



V januári 2022 bol Oleg Navaľnyj zaradený na zoznam hľadaných osôb. Ale hneď mesiac na to sa ukázalo, že sa mu podarilo odcestovať z Ruska, a to už v septembri 2021, teda krátko po tom, ako dostal podmienečný trest v tzv. sanitárnej kauze.