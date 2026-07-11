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Rusko opäť zaútočilo na Kyjev, zranených je najmenej desať ľudí
Primátor Kyjeva Vitalij Kličko a šéf mestskej správy Tymur Tkačenko na sociálnej sieti Telegram uviedli, že útoky spôsobili požiare vo viacerých častiach mesta.
Autor TASR
Kyjev 11. júla (TASR) - Rusko v noci na sobotu opäť zaútočilo na ukrajinskú metropolu Kyjev balistickými raketami, oznámili miestne úrady. Pri úderoch utrpelo zranenia najmenej desať ľudí vrátane jedného dieťaťa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Primátor Kyjeva Vitalij Kličko a šéf mestskej správy Tymur Tkačenko na sociálnej sieti Telegram uviedli, že útoky spôsobili požiare vo viacerých častiach mesta. Obyvateľov zároveň vyzvali, aby zostali v podzemných krytoch.
Podľa predbežných informácií boli poškodené viaceré budovy vo východnej časti mesta. Na západe Kyjeva vypukol požiar v administratívnej budove a poškodená bola aj jedna neobývaná stavba.
Sobotňajšie útoky prišli deň po tom, čo ukrajinské drony zasiahli ropné rafinérie na juhu Ruska, pripomenula agentúra AFP.
Primátor Kyjeva Vitalij Kličko a šéf mestskej správy Tymur Tkačenko na sociálnej sieti Telegram uviedli, že útoky spôsobili požiare vo viacerých častiach mesta. Obyvateľov zároveň vyzvali, aby zostali v podzemných krytoch.
Podľa predbežných informácií boli poškodené viaceré budovy vo východnej časti mesta. Na západe Kyjeva vypukol požiar v administratívnej budove a poškodená bola aj jedna neobývaná stavba.
Sobotňajšie útoky prišli deň po tom, čo ukrajinské drony zasiahli ropné rafinérie na juhu Ruska, pripomenula agentúra AFP.