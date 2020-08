Opozičného politika Navaľného otrávili, tvrdí jeho hovorkyňa

Moskva 20. augusta (TASR) – Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj je v bezvedomí v nemocnici s príznakmi otravy, oznámila vo štvrtok jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová. Informovala o tom agentúra AFP.



Lietadlo s Navaľným, smerujúce zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy, do muselo núdzovo pristáť na letisku v Omsku, uviedla na svojej webovej stránke agentúra Interfax. Dôvodom bola nevoľnosť, ktorá Navaľného postihla počas letu.



Jarmyšová na Twitteri napísala, že Navaľnyj bol otrávený a v súčasnosti sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Navaľnyj je podľa jej vyjadrení v bezvedomí a napojený na pľúcnu ventiláciu. Do nemocnice bola privolaná polícia.



Podľa hovorkyne bol Navaľnyj pravdepodobne otrávený neznámou toxickou látkou, ktorá bola primiešaná v šálke čaju.