Rusko: Oprava poškodeného čpavkovodu zaberie jeden až tri mesiace

Moskva 7. júna (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu uviedlo, že oprava poškodeného čpavkovodu vedúceho z ruského Togliatti do ukrajinskej Odesy bude trvať jeden až tri mesiace. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Moskva tvrdí, že čpavkovod vyhodili do vzduchu v utorok ukrajinskí sabotéri. Výbuch podľa ruského ministerstva obrany nastal v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, pričom zranenia utrpelo aj niekoľko civilistov.



Kyjev ešte v utorok obvinil ruské sily z ostreľovania tohto čpavkovodu s tým, že došlo k jeho poškodeniu, avšak bez úniku čpavku.



Predmetný čpavkovod, ktorý je najdlhší na svete, môže byť kľúčový pri predĺžení dohody o vývoze obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov, konštatuje Reuters.



Moskva uviedla, že v rámci obilnej dohody obmedzí počet lodí, ktoré budú môcť prichádzať do ukrajinského prístavu Pivdennyj neďaleko Odesy, kým čpavkovod, ktorý je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu mimo prevádzky, nebude znova spojazdnený.



"Čpavkovod bol jedným zo základných pilierov implementácie dohôd uzavretých v Istanbule" vlani v júli, povedala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová. Dodala, že čpavkovod bol kľúčový pre svetovú potravinovú bezpečnosť.



Čiernomorská obilná iniciatíva (tzv. obilná dohoda) medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú pomohli vlani v júli sprostredkovať Turecko a OSN, umožňuje vývoz ukrajinských obilnín aj napriek ruskej invázii. Platnosť tejto dohody v máji predĺžili do 17. júla.