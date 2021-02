Organizátori reťaze solidarity s Navaľným dostávajú vyhrážky

Moskva 16. februára (TASR) - Organizátori a účastníčky akcií, ktoré sa uplynulú nedeľu konali v Moskve a Petrohrade na podporu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného a žien stíhaných za účasť na protivládnych protestoch, začali dostávať vyhrážky. Informovala o tom v utorok rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Najviac - asi 600 - vyhrážok a urážlivých mailov dostala umelkyňa a aktivistka Darja Serenková, ktorá akciu Reťaz solidarity iniciovala a vytvorila jej aj profil na sociálnej sieti Facebook. Ssama sa pritom na akcii na podporu Navaľného ani nezúčastnila.



Serenková pre spravodajský portál Mediazona uviedla, že autori mailov jej prajú smrť, znásilnenie a vyhrážajú sa zabitím jej domácich zvierat. Mnohí autori vyhrážok pritom vôbec neskrývajú svoju pravú identitu. Obáva sa tiež, že potenciálni útočníci vedia, kde žijú jej príbuzní.



Podľa umelkyne tieto vyhrážky prichádzajú najmä od priaznivcov organizácie Mužský štát vedenej Vladislavom Pozdňakovom, ktorý bol pred niekoľkými rokmi podmienečne odsúdený za podnecovanie k nenávisti a následne z Ruska odišial. Pozdňakov a jeho podporovatelia pred zhromaždeniami Reťaz solidarity vyzývali, aby sa zabránenilo ich konaniu.



Podľa Serenkovej rovnaké obavy v súvislosti s vyhrážkami majú aj účastníci akcie, ktorá sa v Moskve konala na ulici Arbat.



Okrem toho sa v nedeľu na podporu Navaľného konala aj akcia nazvaná Láska je silnejšia ako strach. Politikove štáby v rôznych častiach Ruska už koncom minulého týždňa vyzvali jeho priaznivcov, aby v nedeľu po zotmení vyšli na dvory svojich bytových domov so zapálenými sviečkami či lampášmi alebo si zapli v mobiloch baterky a takto vyjadrili podporu nielen väznenému Navaľnému, ale i jeho manželke Juliji.



Akcia sa konala v desiatkach ruských miest. Jej účastníci mali fotografie a videá zo svojich flashmobov zverejňovať na sociálnych sieťach. Touto formou chceli Navaľného tímy predísť tomu, aby úradmi nepovolené zhromaždenia opäť poslúžili polícii ako zámienka na ďalší tvrdý zásah proti ich účastníkom.



Riaditeľ Navaľným založenej protikorupčnej nadácie FBK Ivan Ždanov v rozhovore pre televíziu Dožď uviedol, že do tejto akcie sa zapojili desaťtisíce ľudí.



Podľa Ždanova do botu na sieti Telegram prišlo asi 10.000 správ s fotografiami či videami. Na Instagrame sa objavilo ďalších 11.000 fotografií a 37.000 ich bolo zverejnených aj na Twitteri.



Ždanov podotkol, že je zrejmé, že nie všetci, ktorí vyšli na svoj dvor či ulicu, aj dali verejne vedieť o svojej účasti. "Usudzujeme, že akcia mala desaťtisíce účastníkov, ale koľko konkrétne, je veľmi ťažké zistiť," dodal.



Väčšina protivládne zameraných ruských médií poukazuje na fakt, že po dlhom čase šlo o akciu opozície, proti ktorej polícia nezasiahla.