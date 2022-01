Rusko organizuje pri hraniciach s Ukrajinou ďalšie vojenské cvičenie

Moskva 11. januára (TASR) - Západný vojenský okruh ruských ozbrojených síl organizuje v regiónoch blízko hraníc Ukrajiny cvičenie, na ktoré vyslal asi 3000 vojakov a 300 kusov vojenskej techniky. V utorok o tom informovala agentúra Interfax.



Cvičenia sa budú konať na cvičiskách vo Voronežskej, Belgorodskej a Brianskej oblasti, ktoré hraničia s Ukrajinou, ako aj v Smolenskej oblasti, ktorá sa nachádza viac ako 100 kilometrov od ukrajinských hraníc.



Podľa Interfaxu sa do cvičení zapoja aj tanky T-72B3 a bojové vozidlá pechoty BMP-2.



Spravodajský web Meduza.io pripomenul, že západné médiá od jesene roku 2021 s odvolaním sa na rôzne zdroje informovali o sústreďovaní ruských jednotiek pri hranici s Ukrajinou a naznačovali, že by mohlo ísť o prípravu invázie. Rusko to popiera a tieto dohady označuje za "bezdôvodnú eskaláciu napätia".



Denník The New York Times - podľa webu Meduza.io - zverejnil 7. januára mapu, ktorá ukazuje, ako 100.000 ruských vojakov obkľúčilo Ukrajinu z troch rôznych strán. Pentagón v pondelok deklaroval, že nevidí výrazné známky redukcie počtu ruských jednotiek v blízkosti hraníc Ukrajiny.



Na pozadí správ západných médií o posilňovaní ruskej vojenskej prítomnosti na hraniciach s Ukrajinou začali ruskí diplomati rokovať s USA a NATO o bezpečnostných zárukách v Európe. Rusko navrhuje, aby sa NATO vzdalo expanzie na východ a neprijalo Ukrajinu do svojho bloku.