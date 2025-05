Rusko ospravedlňuje neskoré dodávky zbraní do Arménska vojnou

Moskva 21. mája (TASR) - Problémy Ruska so zásobovaním svojho dlhoročného spojenca Arménska zbraňami sú dôsledkom prebiehajúcej vojny na Ukrajine, uviedol v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Na tlačovej konferencii v Jerevane spolu s arménskym partnerom Araratom Mirzojanom priznal, že niektoré dodávky zbraní boli oneskorené, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Arménsko sa dlhodobo spolieha na Moskvu v poskytovaní zbraní, predovšetkým v súvislosti s konfliktom so susedným Azerbajdžanom. Jerevan sa bol však v posledných rokoch nútený obrátiť sa na Francúzsko a Indiu, keďže Moskva mu nedodala zbrane, za ktoré krajina už zaplatila.



„V súčasnosti sa nachádzame v situácii, keď sme nútení, ako sa to už stalo v minulosti, bojovať s celou Európou,“ povedal Lavrov a obvinil európske krajiny, že podporujú Ukrajinu „pod nacistickými heslami“. „Naši arménski priatelia chápu, že v takýchto podmienkach nemôžeme splniť všetky naše záväzky načas,“ dodal ruský minister.



Na otázku o rastúcich vojenských väzbách Arménska s inými dodávateľmi zbraní vrátane Francúzska Lavrov uviedol, že Rusko nebude proti tomu, aby si Jerevan zaobstarával zbrane z tretích krajín. Dodal však, že tento krok vyvoláva obavy zo strategického smerovania Arménska.



„Keď sa spojenec obráti na krajinu ako Francúzsko, ktorá vedie nepriateľský tábor a ktorej prezident a ministri otvorene hovoria s nenávisťou voči Rusku, vyvoláva to otázky,“ povedal Lavrov.



Vyjadrenia ruského ministra prichádzajú podľa AFP v čase rastúceho napätia medzi Moskvou a Jerevanom, keďže Arménsko prehlbuje svoje väzby so Západom, no formálne naďalej zostáva spojencom Ruska.