Rusko otestovalo hypersonickú raketu Zirkón

Moskva 4. októbra (TASR) – Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že armáda v Barentsovom mori otestovala novú hypersonickú raketu Cirkon (Zirkón), informovali agentúry TASS a AFP.



„Skúšobný štart rakety Zirkón z jadrovej ponorky bol úspešný," uviedol rezort obrany. Zároveň dodal, že raketa zasiahla pomyselný morský cieľ v Barentsovom mori, pričom ponorka sa v čase vypustenia rakety nachádzala nad hladinou mora.



Rezort tiež zverejnil videonahrávku testu, na ktorej raketa po odpálení osvetľuje nočnú oblohu.



Hypersonickú raketu Zirkón ruská armáda otestovala v uplynulých dvoch rokoch už niekoľkokrát. Odpálená už napríklad bola aj z fregaty Admiral Gorškov. Podľa nemenovaného zdroja agentúry TASS sa plánuje ďalšie testovanie rakety v novembri, pričom by ju vtedy mali odpáliť spod hladiny mora.



Ruský prezident Vladimir Putin prvýkrát odhalil existenciu tejto novovyvíjanej hypersonickej zbrane v roku 2018. Táto strela by podľa neho mala byť schopná zasiahnuť ciele na zemi aj na mori až do vzdialenosti 1000 kilometrov.



Moskva túto raketu pritom otestovala len pár týždňov po tom, ako hypersonickú raketu odskúšala aj Severná Kórea, ktorá sa tak stala jednou z posledných krajín sveta, ktoré sa zapojili do pretekov v zbrojení hypersonickými zbraňami, píše AFP.



Hypersonická raketa môže až najmenej päťnásobne prekonať rýchlosť zvuku. Pre obranu je preto tento druh rakety oveľa ťažšie sledovať a zachytiť než štandardné raketové strely.