Rusko otestovalo svoju hypersonickú raketu Zirkon

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2019 uviedol, že raketa Zirkon dokáže letieť deväťnásobnou rýchlosťou zvuku a zasiahnuť ciele na mori a na súši vo vzdialenosti viac ako 1000 kilometrov.

Moskva 14. septembra (TASR) - Rusko v nedeľu oznámilo, že skúšobne odpálilo svoju hypersonickú raketu Zirkon a zasiahlo ňou cieľ v Barentsovom mori. Ruské nadzvukové stíhacie bombardéry Suchoj Su-34 zároveň vykonali údery v rámci spoločných vojenských cvičení s Bieloruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Raketu Zirkon odpálili z fregaty Admirál Golovko, ktorá je súčasťou ruského Severného loďstva. „Podľa objektívnych monitorovacích údajov získaných v reálnom čase bol cieľ zničený priamym zásahom,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany.

Do cvičenia sa zapojili aj protiponorkové lietadlá s dlhým doletom zo zmiešaného leteckého zboru Severného loďstva. Posádky lietadiel Su-34 tiež podľa ministerstva nacvičovali bombardovanie pozemných cieľov.

Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2019 uviedol, že raketa Zirkon dokáže letieť deväťnásobnou rýchlosťou zvuku a zasiahnuť ciele na mori a na súši vo vzdialenosti viac ako 1000 kilometrov. Minulý rok šéf Kremľa vyhlásil, že spúšťajú sériovú výrobu týchto rakiet.

Organizácia Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA) so sídlom v Spojených štátoch tvrdí, že rakety Zirkon pre ich nadzvukovú rýchlosť nedokážu zachytiť ani najlepšie západné protiraketové systémy, akým je napríklad systém protivzdušnej obrany Patriot americkej výroby.
