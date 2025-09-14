< sekcia Zahraničie
Rusko otestovalo svoju hypersonickú raketu Zirkon
Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2019 uviedol, že raketa Zirkon dokáže letieť deväťnásobnou rýchlosťou zvuku a zasiahnuť ciele na mori a na súši vo vzdialenosti viac ako 1000 kilometrov.
Autor TASR
Moskva 14. septembra (TASR) - Rusko v nedeľu oznámilo, že skúšobne odpálilo svoju hypersonickú raketu Zirkon a zasiahlo ňou cieľ v Barentsovom mori. Ruské nadzvukové stíhacie bombardéry Suchoj Su-34 zároveň vykonali údery v rámci spoločných vojenských cvičení s Bieloruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Raketu Zirkon odpálili z fregaty Admirál Golovko, ktorá je súčasťou ruského Severného loďstva. „Podľa objektívnych monitorovacích údajov získaných v reálnom čase bol cieľ zničený priamym zásahom,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany.
Do cvičenia sa zapojili aj protiponorkové lietadlá s dlhým doletom zo zmiešaného leteckého zboru Severného loďstva. Posádky lietadiel Su-34 tiež podľa ministerstva nacvičovali bombardovanie pozemných cieľov.
Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2019 uviedol, že raketa Zirkon dokáže letieť deväťnásobnou rýchlosťou zvuku a zasiahnuť ciele na mori a na súši vo vzdialenosti viac ako 1000 kilometrov. Minulý rok šéf Kremľa vyhlásil, že spúšťajú sériovú výrobu týchto rakiet.
Organizácia Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA) so sídlom v Spojených štátoch tvrdí, že rakety Zirkon pre ich nadzvukovú rýchlosť nedokážu zachytiť ani najlepšie západné protiraketové systémy, akým je napríklad systém protivzdušnej obrany Patriot americkej výroby.
