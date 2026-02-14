Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko otrávilo Navaľného vo väzení, tvrdí päť európskych štátov

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Mníchov 14. februára (TASR) - Päť európskych krajín vrátane Británie, Francúzska a Nemecka obvinilo v sobotu Moskvu z „otrávenia“ ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného vo väzení v roku 2024 „vzácnym toxínom“. Stalo sa tak počas aktuálne prebiehajúcej Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.





