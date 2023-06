Ruské sily podpísali zmluvu s jednotkou Achmat Ramzana Kadyrova

Moskva 12. júna (TASR) - Ruské ministerstvo obrany na pozadí sporu so žoldnierskou Vagnerovou skupinou podpísalo zmluvu s prvou súkromnou armádou - špeciálnou jednotkou Achmat čečenského vodcu Ramzana Kadyrova, vyplýva z pondelkového vyhlásenia rezortu obrany v Moskve. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Jednotka Achmat sa považuje za Kadyrovovu súkromnú armádu. Ruské ministerstvo obrany cez víkend oznámilo, že do 1. júla plánuje prevziať velenie nad všetkými súkromnými armádami bojujúcimi na strane Moskvy na Ukrajine.



Predchádzali tomu niekoľko mesiacov trvajúce otvorené spory s ruskou súkromnou žoldnierskou Vagnerovou skupinou, ktorej členovia za Moskvu aktívne bojovali predovšetkým v okolí východoukrajinského mesta Bachmut, píše DPA. Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin však plány ministerstva odmietol s tým, že minister obrany Sergej Šojgu je sotva v stave poriadne viesť aj regulárnu ruskú armádu.



Kadyrov a Prigožin boli dlhodobo považovaní za spojencom v ruskej útočnej vojne proti Ukrajine. Spoločne kritizovali generálny štáb ruských ozbrojených síl a ministerstvo obrany v Rusku za údajnú zlú taktiku a príliš mierny prístup.



Nedávno sa však dostali do otvoreného spolu. Prigožin čečenskému vodcovi vyčítal, že na bojisku jeho vojakov nevidieť, miesto toho však najmä natáčajú videá na sociálnu sieť Tik-Tok. Kadyrov naopak tvrdil, že vodca vagnerovcov je zodpovedný za vysoké ruské straty v niekoľkomesačných ťažkých bojoch o Bachmut.