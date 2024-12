Rusko označilo americkú pôžičku Ukrajine za krádež, avizuje odplatu

Moskva 11. decembra (TASR) - Rusko v stredu ostro skritizovalo Spojené štáty za poskytnutie pôžičky Ukrajine v hodnote 20 miliárd dolárov, ktorá je krytá zmrazenými ruskými aktívami. Moskva to označila za krádež a avizovala odvetné opatrenia. TASR informuje na základe správ agentúr TASS, AFP a Reuters.



Ministerstvo zahraničných vecí v Moskve uviedlo, že Rusko má "dostatočné kapacity a páky na to, aby v rámci odvety zaistilo aktíva západných krajín, ktoré sa nachádzajú pod jeho jurisdikciou."



Ruské ministerstvo financií zas medzičasom oznámilo, že výnosy zo zmrazených západných aktív v Rusku použije na "podporu regiónov a hospodársky rozvoj krajiny".



USA v utorok oznámili poskytnutie pôžičky ako súčasť širšej pôžičky pre Ukrajinu od skupiny G7 v hodnote 50 miliárd dolárov. Peniaze na Ukrajinu z americkej pôžičky by mali prísť v tranžiach.