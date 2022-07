Rusko označilo Bahamy a ostrovy Guernsey a Man za nepriateľské štáty

Moskva 24. júla (TASR) - Ruská vláda zaradila do zoznamu tzv. nepriateľských štátov aj Bahamské ostrovy, ako aj ostrovy Guernsey a Man. Oznámenie o rozšírení zoznamu nepriateľských štátov bolo zverejnené v nedeľu na webovej stránke ruskej vlády, ktorej predseda, Michail Mišustin, podpísal príslušnú vyhlášku.



Za nepriateľské Rusko považuje všetky štáty, ktoré proti Ruskej federácii, ruským spoločnostiam a občanom podnikajú kroky považované Moskvou za nepriateľské.



V tlačovej správe, zverejnenej v nedeľu, sa uvádza, že ostrovy Guernsey a Man sú zaradené do zoznamu nepriateľských štátov, pretože podporili sankcie uvalené na Rusko zo strany Spojeného kráľovstva.



Bahamy sa na zozname ocitli pre to, že uvalili zákaz akýchkoľvek transakcií s Bankou Ruska, ruským ministerstvom financií a viacerými organizáciami finančného sektora Ruskej federácie.



Tento zoznam tzv. nepriateľských štátov sa naposledy aktualizoval 22. júla, keď naň boli zaradené Grécko, Dánsko, Slovinsko, Chorvátsko a Slovensko. Príslušným vládnym dokumentom sa súčasne znižujú počty miestneho personálu na diplomatických misiách týchto krajín.



Ruská vláda v piatok upozornila, že vydaný zoznam nie je konečný a "s prihliadnutím na prebiehajúce nepriateľské akcie cudzích štátov namierené proti ruským misiám v zahraničí" sa môže rozšíriť.



V máji minulého roka boli podobné obmedzenia uvalené na diplomatické zastúpenia Spojených štátov a Českej republiky.



RIA Novosti pripomenula, že tieto opatrenia stanovuje prezidentský výnos z 23. apríla 2021.