Rusko označilo európske konzultácie o Ukrajine za bezvýznamné
Alexej Fadejev zároveň obvinil EÚ zo sabotovania úsilia USA a Ruska o ukončenie konfliktu.
Autor TASR
Moskva 13. augusta (TASR) - Rusko v stredu označilo európske diplomatické konzultácie s Ukrajinou pred plánovaným piatkovým summitom amerického lídra Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške za „bezvýznamné“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Konzultácie, o ktoré sa Európania usilujú, považujeme za politicky a prakticky bezvýznamné,“ povedal na brífingu zástupca hovorcu ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Fadejev a zároveň obvinil EÚ zo sabotovania úsilia USA a Ruska o ukončenie konfliktu.
Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz v stredu zvolal rozhovory prostredníctvom videokonferencie k situácii na Ukrajine, na ktorých sa okrem iných zúčastní aj Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý medzičasom osobne pricestoval do nemeckej metropoly Berlín.
Účastníkmi by mali byť okrem Zelenského a Trumpa aj americký viceprezident J. D. Vance, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, generálny tajomník NATO Mark Rutte aj lídri Francúzska, Spojeného kráľovstva, Talianska, Poľska a Fínska, priblížil ešte v pondelok hovorca nemeckej vlády.
Berlín vopred avizoval, že diskusie sa budú okrem iného týkať aj ďalších krokov na vyvíjanie tlaku na Rusko, ako aj otázok územných nárokov Ruska na Ukrajine.
