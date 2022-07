Rusko označilo investigatívny web Bellingcat za „nežiadúci“

Moskva 15. júla (TASR) - Ruská prokuratúra označila v piatok investigatívnu internetovú stránku Bellingcat za "nežiadúcu" a dodala, že tento web predstavuje pre Rusko bezpečnostnú "hrozbu". Informovali o tom ruské tlačové agentúry, na ktoré sa odvolala agentúra AFP.



Tento krok prišiel v období, keď Rusko po začatí invázie na Ukrajinu podniká bezprecedentné tvrdé zásahy proti médiám a opozícii.



Investigatívny portál Bellingcat, ktorý prináša správy o ruskej vojenskej intervencii na Ukrajine, bol v Rusku už vlani označený za "zahraničného agenta".



Ruská generálna prokuratúra najnovšie označila portál Bellingcat za "nežiadúci" spolu s ďalšou investigatívnou webovou stránkou The Insider, sídliacou v Lotyšsku, a tiež s českou neziskovou organizáciou CEELI Institut (Central and Eastern Europe Law Initiative).



Generálna prokuratúra pre ruské tlačové agentúry uviedla, že spomenuté subjekty predstavujú "hrozbu pre ústavný poriadok a bezpečnosť Ruskej federácie".



Na základe zákona o "nežiadúcich" subjektoch hrozia Rusom, ktorí udržiavajú vzťahy s takýmito organizáciami, ťažké pokuty alebo dokonca väzenie až do šiestich rokov.



Weby Bellingcat a The Insider, ktoré často spoločne prinášajú investigatívne články, boli na zoznam "zahraničných agentov" zaradené vlani, spresnila AFP.



Organizácie či osoby vyhlásené v Rusku za zahraničných agentov musia zverejňovať zdroje svojho financovania a označovať svoje publikácie touto "nálepkou", inak im hrozí pokuta.



Označenie zahraničný agent, ktoré pripomína "nepriateľa ľudu" z obdobia Sovietskeho zväzu, sa v posledných rokoch veľmi využíva proti odporcom Kremľa, novinárom a aktivistom za ľudské práva, obviňovaným zo zahraničím financovanej politickej činnosti v Rusku.