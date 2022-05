Rusko označilo mierový plán Talianska za odtrhnutý od reality

Moskva 25. mája (TASR) - Mierový plán pre Ukrajinu, ktorý vypracovalo Taliansko, je odtrhnutý od reality, vyhlásila v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.



"Nemôžete na jednej strane dodávať Ukrajine zbrane a na druhej strane predložiť plán pre mierové vyriešenie situácie," uviedla Zacharovová na tlačovej konferencii.



Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio minulý týždeň načrtol obsah spomínaného mierového plánu a zároveň uviedol, že ho predložil generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov (OSN) Antóniovi Guterresovi počas návštevy New Yorku.



Mierový plán podľa Di Maia vyzýva na zastavenie paľby v oblastiach, kde sa bojuje, aby bolo možné evakuovať civilistov cez tzv. humanitárne koridory. Žiada tiež o vytvorenie podmienok potrebných na prímerie na celom území Ukrajiny, ktoré by viedlo k "dlhotrvajúcemu mieru".



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok uviedol, že Kremľu nebola táto iniciatíva ešte predložená, avšak dúfa, že sa k nemu čoskoro dostane prostredníctvom diplomatických kanálov.



"Ak si myslia, že Ruská federácia sa chopí akéhokoľvek plánu Západu, tak veľa nepochopili," dodala Zacharovová.



Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie okrem toho v stredu na tlačovej konferencii informovala, že Moskva pripravuje opatrenia zamerané proti anglickojazyčným médiám pôsobiacim v Rusku. Podľa Zacharovovej ide o reakciu na "nepriateľské kroky", ktoré podnikli zahraničné vlády proti ruským médiám.