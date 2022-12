Rusko označilo moldavský zákaz televíznych kanálov za cenzúru

Moskva 17. decembra (TASR) - Rusko v sobotu odsúdilo rozhodnutie Moldavska dočasne zakázať vysielanie šiestich televíznych kanálov v ruštine a moldavčine ako "politickú cenzúru". TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Zákaz vysielania začne platiť od pondelka a potrvá počas trvania výnimočného stavu v Moldavsku pre stanice First in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 a Orhei TV. Výnimočným stavom moldavská vláda zareagovala na ruský útok proti Ukrajine 24. februára. Šesť kanálov podľa vlády šíri dezinformácie, nepresne spravodajsky pokrýva vojnu na Ukrajine a manipuluje verejnú mienku.



"Tento zákaz považujeme za bezprecedentný akt politickej cenzúry, za zneužitie princípu plurality médií a flagrantné porušenie práva na slobodu prístupu k informáciám, ku ktorému sa politické vedenie republiky pravidelne hlási," oznámila hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová.



"Vo svetle bezprecedentných dôsledkov jej implementácie pre rusky hovoriacu časť obyvateľstva krajiny ju kvalifikujeme aj ako cynické porušovanie práv národnostných menšín," dodala.



Zakázané televízne kanály sú prepojené na expolitika a oligarchu Ilana Shora, ktorý po zvolení prozápadnej prezidentky Maii Sanduovej v roku 2019 utiekol do Izraela.



Pre zapojenie do ruských operácií na podkopanie demokracie v Moldavsku a do systematickej korupcie mu Washington zablokoval majetok na území USA a zaradil ho na sankčný zoznam.



Ilan Shor je ženatý s ruskou popovou speváčkou a v roku 2014 bol usvedčený zo sprenevery miliardy dolárov z moldavských bánk. Podľa amerického ministerstva tiež koordinuje kroky proti snahe Moldavska vstúpiť do Európskej únie.