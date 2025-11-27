Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko označilo Navaľného nadáciu za teroristickú organizáciu

Rusko týmto krokom zakázalo skupine registrovanej v Spojených štátoch a riadenej Navaľného niekdajšími spolupracovníkmi akúkoľvek činnosť v krajine.

Moskva 27. novembra (TASR) - Najvyšší súd Ruskej federácie vo štvrtok rozhodol označiť exilovú skupinu Nadácia proti korupcii založenú nebohým opozičným lídrom Alexejom Navaľným za teroristickú organizáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rusko týmto krokom zakázalo skupine registrovanej v Spojených štátoch a riadenej Navaľného niekdajšími spolupracovníkmi akúkoľvek činnosť v krajine. Súd tvrdí, že nadácia je „zameraná na propagáciu, ospravedlňovanie a podporu terorizmu“.

Navaľnyj a jeho organizácie boli dosiaľ v Rusku označené za extrémistické. Takéto označenie má však podobné právne dôsledky ako označenie za teroristickú skupinu vrátane zákazu činnosti. Podľa agentúry AFP Kremeľ často využíva toto označenie s cieľom útočiť na politických oponentov.

„Skutočnými teroristami sú (ruský prezident) Vladimir Putin a jeho komplici - ľudia, ktorí začali vojnu, zabíjajú civilistov a politických oponentov a väznia ľudí,“ uviedla v reakcii Nadácia proti korupcii. Krok označila za „politickú taktiku“ na umlčanie opozície.

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v októbri varovala, že takéto označenie súdom „by mohlo spustiť vlnu masových represálií“.

Opozičný politik Alexej Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom. Jeho spojenci tvrdia, že bol otrávený, čo Moskva popiera.
