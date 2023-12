Rusko označilo návštevu a rokovania Zelenského v USA za bezobsažné

Moskva 13. decembra (TASR) - Rusko označilo v stredu návštevu a rokovania ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v USA za "úplne bezobsažné", informuje agentúra DPA citujúc ruského veľvyslanca v USA Anatolijho Antonova.



"Všetci sú už unavení z toho kyjevského žobráka," uviedol Antonov na platforme Telegram tvrdiac pritom, že Zelenskému sa nepodarilo Spojené štáty presvedčiť o tom, že Ukrajina je dôležitejšia ako ich vlastná bezpečnosť.



Americký prezident Joe Biden počas Zelenského návštevy, na ktorú ho sám pozval, tlmil jeho vyhliadky na rýchle schválenie ďalšej vojenskej pomoci. Povedal pritom, že v tejto veci nemôže "nič sľubovať", no verí, že Kongres dospeje k dohode.



Zároveň predsa len uvoľnil 200 miliónov dolárov pomoci pre Kyjev, píše DPA s tým, že ruské médiá túto čiastku škodoradostne označili za "30-krát menej, než v akú Zelenskyj dúfal".



Antonov na Telegrame bagatelizoval nové sankcie USA voči Rusku aj zmienenú pomoc a dodal, že Rusku nezabránia v tom, aby pokračovalo v presadzovaní svojich zahraničnopolitických záujmov. Milióny, ktoré Kyjevu sľúbil Biden, zároveň podľa ruského veľvyslanca "len predĺžia konflikt a utrpenie tisícov ľudí".



Zelenskyj naopak dlhodobo zdôrazňuje, že podpora Západu je pre obranu nezávislosti a slobody Ukrajiny nevyhnutná.



Počas svojej v poradí už tretej návštevy vo Washingtone poďakoval USA za ich doterajšiu podporu a žiadal o ďalšiu finančnú a vojenskú pomoc. Jedným z jeho cieľov je, aby Ukrajina v nadchádzajúcom roku zlepšila svoj systém protivzdušnej obrany a získala suverenitu nad svojim vzdušným priestorom, píše DPA.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová sa domnieva, že Zelenskyj vycestoval do USA aj z dôvodu obáv o svoju vlastnú budúcnosť. "Obáva sa výlučne o svoje politické prežitie, áno, a pravdepodobne nielen o svoje politické prežitie, ale o svoje prežitie vo všeobecnosti," povedala v utorok. "A to bez peňazí, bez pomoci USA, nebude možné," dodala.



Zelenskyj bol v USA od pondelka, na návštevu ho pozval americký prezident Joe Biden. Vo Washingtone sa ukrajinský prezident snažil zabezpečiť Kyjevu ďalší balík nevyhnutnej vojenskej pomoci, o ktorom aktuálne rokuje Kongres USA. V stredu sa ukrajinský prezident presunul na vopred neohlásenú návštevu Nórska, kde sa zúčastnil na summite s lídrami piatich severských krajín.