Rusko označilo nezávislú televíziu Dožď za zahraničného agenta

Moskva 20. augusta (TASR) - Rusko pridalo v piatok nezávislú televíznu stanicu Dožď na rozrastajúci sa zoznam "zahraničných agentov". Liberálne médiá čelia v krajine silnejúcemu tlaku, píše tlačová agentúra AFP.



Televízia začala vysielať v roku 2010, ale hlavní poskytovatelia televíznych služieb ju o štyri roky vyradili z ponuky a Dožď to označil za kampaň zastrašovania. Teraz vysiela na internete a patrí k malému zvyšku médií, ktoré sú kritické voči ruskej vláde.



Ruské ministerstvo spravodlivosti v piatok zaradilo Dožď na svoj zoznam mediálnych organizácií, "ktoré plnia funkcie zahraničného agenta".



"Kanál Dožď nie je zahraničným agentom... je to ruské médium," uviedol v reakcii šéfredaktor stanice Tichon Dziadko s tým, že proti rozhodnutiu "odporujúcemu právu a zdravému rozumu" sa odvolajú a budú pokračovať v práci ako doteraz.



Investigatívny portál iStories so sídlom v Lotyšsku a jeho šéfredaktor Roman Anin aj päť ďalších novinárov boli tiež v piatok označení nálepkou "zahraničný agent". Polícia prehľadala v máji Aninov dom a vypočúvala ho za investigatívnu prácu z roku 2016, ktorá sa týkala bohatstva ruského magnáta.



Organizácie vyhlásené za zahraničných agentov musia zverejniť svoje zdroje financovania a všetky svoje publikácie či články, vrátane príspevkov na sociálnych sieťach, musia označiť spomínaným prívlastkom, inak im hrozí pokuta. Toto označenie môže tiež odradiť inzerentov.



Dožď funguje na základe predplatného, a preto sú zisky z reklám jeho dôležitým zdrojom financovania.



Piatkové rozhodnutie ministerstva spravodlivosti prichádza po tom, čo boli v Rusku nedávno zakázané alebo označené nálepkou aj ďalšie nezávislé spravodajské médiá.



Tento rok už skôr boli za zahraničných agentov označené ďalšie rešpektované nezávislé médiá – Meduza, VTimes a The Insider.



V júli za "neželanú organizáciu" označili investigatívne médium Projekt, čo mu v podstate zakazuje prácu v Rusku pod hrozbou pokút a väzenia.



Rusko zablokovalo aj webové stránky dvoch médií a jednej ľudskoprávnej organizácie, ktoré sú napojené na kritika Kremľa Michaila Chodorkovského, žijúceho v dobrovoľnom exile.