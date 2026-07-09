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Rusko označilo nové sľuby a záväzky NATO voči Ukrajine za nezodpovedné
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení obvinilo členské krajiny NATO z nezodpovedných rozhodnutí, ktoré by mohli viesť ku katastrofe a zo snahy o militarizáciu európskeho kontinentu.
Autor TASR
Moskva 9. júla (TASR) - Moskva v stredu odsúdila Severoatlantickú alianciu (NATO) za sľuby, ktoré dala Ukrajine počas summitu v tureckej Ankare a označila ich za „nezodpovedné“. Zároveň obvinila európske štáty z prípravy „na ozbrojený konflikt s Ruskom“. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení obvinilo členské krajiny NATO z „nezodpovedných rozhodnutí, ktoré by mohli viesť ku katastrofe“ a zo snahy o „militarizáciu európskeho kontinentu“.
V posledný deň summitu lídri členských štátov NATO opätovne potvrdili svoj záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Zaviazali sa tiež, že tejto krajine napadnutej Ruskom poskytnú v roku 2026 vojenskú pomoc v hodnote 70 miliárd eur a v budúcom roku prinajmenšom rovnakú sumu.
Hlavy štátov a vlád v Ankare uviedli, že s cieľom „odolávať dlhodobej hrozbe, ktorú Rusko predstavuje pre euroatlantickú bezpečnosť a stabilitu, ako aj hrozbe terorizmu“ zvyšujú investície do obrany. V tejto súvislosti oznámili nové zákazky v hodnote viac ako 50 miliárd dolárov.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení obvinilo členské krajiny NATO z „nezodpovedných rozhodnutí, ktoré by mohli viesť ku katastrofe“ a zo snahy o „militarizáciu európskeho kontinentu“.
V posledný deň summitu lídri členských štátov NATO opätovne potvrdili svoj záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Zaviazali sa tiež, že tejto krajine napadnutej Ruskom poskytnú v roku 2026 vojenskú pomoc v hodnote 70 miliárd eur a v budúcom roku prinajmenšom rovnakú sumu.
Hlavy štátov a vlád v Ankare uviedli, že s cieľom „odolávať dlhodobej hrozbe, ktorú Rusko predstavuje pre euroatlantickú bezpečnosť a stabilitu, ako aj hrozbe terorizmu“ zvyšujú investície do obrany. V tejto súvislosti oznámili nové zákazky v hodnote viac ako 50 miliárd dolárov.