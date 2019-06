Rusko označilo obvinenia v súvislosti s letom MH17 za nepodložené

Boeing 777 smerujúci z holandského Amsterdamu do malajzijského Kuala Lumpuru zasiahla raketa ruského systému BUK 17. júla 2014.

Moskva 19. júna (TASR) - Za "nepodložené" označila Moskva stredajšie obvinenia Spoločného vyšetrovacie tímu (JIT) na adresu troch Rusov a Ukrajinca v súvislosti so zostrelením lietadla typu Boeing počas jeho letu nad východom Ukrajiny v júli 2014.



"Opäť sú vznesené proti ruskej strane absolútne nepodložené obvinenia, ktorých cieľom je zdiskreditovať Rusko v očiach medzinárodného spoločenstva," uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.



Rezort ďalej konštatoval, že Moskva bola pripravená poskytnúť "všestrannú pomoc pri vyšetrovaní" už od prvého dňa, ale z vyšetrovania bola vylúčená a informácie poskytnuté ruskou stranou boli ignorované.



Podľa AFP Ukrajina medzitým vyzvala Rusko, aby priznalo zodpovednosť za zostrelenie lietadla a "spolupracovalo pri vyšetrovaní".



JIT v stredu oznámil, že podozrivými v kauze sú občania Ruska Igor Girkin, Sergej Dubinskij, Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko. Holandská prokuratúra žiada ich zatknutie. Ich vydanie nebude požadovať, pretože je v rozpore s právnymi predpismi Ukrajiny a Ruska. Na obe krajiny sa však holandská prokuratúra obráti so žiadosťou, aby podozrivých vypočuli. Súdny proces v tejto kauze sa začne 9. marca 2020 v Holandsku.



Holandský prokurátor Fred Westerbeke povedal, že štvorica podozrivých sa bude zodpovedať za to, že na východnú Ukrajinu dopravili systém BUK a z neho vystrelená raketa zasiahla lietadlo s 298 ľuďmi na palube. Všetci cestujúci zomreli.



Boeing 777 smerujúci z holandského Amsterdamu do malajzijského Kuala Lumpuru zasiahla raketa ruského systému BUK 17. júla 2014, keď sa lietadlo pohybovalo nad územím východnej Ukrajiny, ovládanej proruskými separatistami.