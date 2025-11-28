< sekcia Zahraničie
Rusko označilo organizáciu Human Rights Watch za nežiaducu
HRW existuje od roku 1978 a venuje sa monitorovaniu prípadov porušovania ľudských práv vo viac ako 70 krajinách.
Autor TASR
Moskva 28. novembra (TASR) - Americká organizácia pre ľudské práva Human Rights Watch bola v Rusku vyhlásená za nežiaducu. Vyplýva to z údajov zverejnených v príslušnom registri ruského ministerstva spravodlivosti, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Účasť na aktivitách nežiaducich organizácií sa v Rusku trestá a rieši to buď správny, alebo trestný súd, doplnilo Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).
HRW existuje od roku 1978 a venuje sa monitorovaniu prípadov porušovania ľudských práv vo viac ako 70 krajinách.
Webové stránky HRW boli v Rusku od roku 2022 na žiadosť generálnej prokuratúry zablokované. Ako dôvod pre tento krok bolo uvedené údajné šírenie nepravdivých informovaní o „špeciálnej vojenskej operácii“, ako Moskva nazýva svoju prebiehajúcu vojenskú intervenciu na Ukrajine.
