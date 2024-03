Rusko označilo spisovateľku Ľudmilu Ulickú za zahraničnú agentku

Moskva 1. marca (TASR) - Rusko v piatok označilo 81-ročnú uznávanú ruskú spisovateľku Ľudmilu Ulickú za zahraničnú agentku, pretože sa stavia proti vojne na Ukrajine a údajne šíri LGBTQ "propagandu". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Spisovateľská ikona žije v exile a proti autoritárskemu smerovaniu Kremľa protestovala už v časoch Sovietskeho zväzu. Je ostrou kritičkou prezidenta Vladimira Putina.



Ulická "je proti špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine" a "šíri propagandu LGBT vzťahov", odôvodnilo ruské ministerstvo spravodlivosti jej zaradenie medzi "zahraničných agentov".



Dlhoročnú favoritku na Nobelovu cenu za literatúru pridal Kremeľ do svojho dlhého zoznamu odstavených ruských kultúrnych osobností, kde je aj spisovateľ Boris Akunin.



Rusko používa termín "zahraničný agent" pre ľudí, ktorých vníma ako zradcov a nepriateľov štátu. Od takto označených ľudí vyžaduje, aby toto varovanie uvádzali vo svojich publikáciách a dielach.



Ulická sa narodila v strednom Rusku v roku 1943. Je autorkou 22 diel, vrátane divadelných hier a príbehov pre deti. Jej bestseller "Daniel Stein, tlmočník" bol vydaný v roku 2006 a preložený do vyše 20 jazykov. Je založený na skutočnom príbehu poľského Žida, ktorý sa stane katolíckym kňazom.



Jej román "Prípad Kukocij" (vyšiel aj v češtine) z roku 2001 sleduje životy lekára a jeho rodiny počas viacerých desaťročí za éry Sovietskeho zväzu. V roku 2001 získal Ruskú Bookerovu cenu.



Keď Putin nariadil vojenskú operáciu na Ukrajine, Ulická odišla do Nemecka a predpovedala, že tento "nezmyselný" konflikt bude pre Rusko "katastrofou".



Od začiatku invázie na Ukrajinu ušlo z Ruska veľa popredných kultúrnych osobností a tie, čo ostali, čelia prísnej cenzúre alebo súdnym procesom.