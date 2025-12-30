Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko označilo Univerzitu Georgea Washingtona za nežiaducu organizáciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Toto označenie v podstate zakazuje univerzite akúkoľvek činnosť na ruskom území.

Autor TASR
Moskva 30. decembra (TASR) - Ruská generálna prokuratúra v pondelok označila Univerzitu Georgea Washingtona so sídlom v Spojených štátoch za „nežiaducu“ organizáciu a obvinila ju zo šírenia protiruských nálad a nepravdivých tvrdení o vojne na Ukrajine. TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times.

Toto označenie v podstate zakazuje univerzite akúkoľvek činnosť na ruskom území. Podľa tamojšieho práva hrozí osobám prepojeným s „nežiaducou“ organizáciou až štvorročné väzenie a ľuďom, ktorí organizujú jej aktivity, až šesťročné.

Ruská prokuratúra tvrdí, že Univerzita Georgea Washingtona poskytovala finančné prostriedky médiám a jednotlivcom označeným v Rusku ako „zahraniční agenti“. Konkrétne príklady ani dôkazy nezverejnila.

Univerzita Georgea Washingtona je prestížne akademické a analytické pracovisko pre štúdium Ruska a postsovietskeho priestoru. Pôsobí tam a študuje mnoho odborníkov so zameraním na ruskú zahraničnú politiku, bezpečnostné služby (FSB, GRU, KGB, Čeka), hybridnú vojnu, dezinformácie a autoritárske režimy.

Prokuratúra tvrdí, že univerzita „zhromažďuje materiály vytvorené zahraničnými agentmi a nežiaducimi organizáciami o spoločensko-politickej situácii v Rusku... a vyzýva úrady vo Washingtone, aby zvýšili sankčný tlak“ na Moskvu.

Prokurátori priamo neuviedli meno, ale ide zrejme o platformu Russia Post pre odbornú žurnalistiku prepojenú s ruským programom univerzity. Webová stránka Russia Post bola v Rusku už predtým zablokovaná.

Rusko zaviedlo zákon o „nežiaducich“ organizáciách v roku 2015 ako nástroj na potláčanie nezávislých médií, opozičných skupín a organizácií financovaných zo zahraničia, napísal web The Moscow Times. Na zozname sa ocitlo množstvo inštitúcií vrátane Amnesty International, Human Rights Watch alebo Reportérov bez hraníc.
.

