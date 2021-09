Jednotné Rusko získalo vo voľbách 324 kresiel

Moskva 24. septembra (TASR) – Predsedníčka ruskej Ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová v piatok oznámila, že voľby do Štátnej dumy boli uznané za platné, a informovala tiež o ich konečných výsledkoch, píše spravodajský portál Lenta.ru.



Pamfilovová potvrdila víťazstvo vládnucej strany Jednotné Rusko, ktoré v Štátnej dume získalo zo 324 kresiel, čo je menej ako v predchádzajúcom volebnom období, keď mala 343 poslancov. Dolná komora ruského parlamentu sa skladá zo 450 poslancov.



Do parlamentu sa okrem toho dostali aj Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF), ktorá získala 57 kresiel, Strana Spravodlivé Rusko-Za pravdu (27 kresiel) a Liberálnodemokratická strana Ruska (LDPR), ktorá bude mať v dolnej komore 27 poslancov.



V Štátnej dume bude zastúpený tiež nový subjekt s názvom Noví ľudia, ktorý bude mať 13 poslancov. Po jednom poslancovi budú mať v Dume strany Občianska platforma, Vlasť a Strana rastu.



Konečná volebná účasť predstavovala 51,72 percenta, čo je viac ako pri predchádzajúcich voľbách v roku 2016, na ktorých sa zúčastnilo 47,88 percenta voličov. Podľa Pamfilovovej malo tento rok vo voľbách právo hlasovať viac ako 109,2 milióna voličov, pričom toto právo využilo takmer 56,5 milióna z nich.



Pamfilovová tiež uviedla, že neplatných bolo 40.605 hlasovacích lístkov, pričom v 13 volebných miestnostiach voľby odvolali.



Ústredná volebná komisia podľa nej tiež v čase trvania volieb a ani do 23. septembra nedostala žiadne sťažnosti na priebeh volieb, ktoré by museli preverovať.



Voľby v Rusku sa konali v dňoch 17. – 19. septembra. Obyvatelia si volili poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v Moskve konali doplňujúce voľby do mestskej Dumy.