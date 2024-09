Rusko oznámilo dobytie ďalšej obce na východe Ukrajiny

Moskva/Kyjev 5. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že jeho sily dobyli obec Zavitne v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ukrajinské vzdušné sily zároveň oznámili, že Rusko v noci na štvrtok zaútočilo na územie Ukrajiny 78 dronmi. Ukrajinská obrana zostrelila 60 z nich, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a DPA.



Rusko v uplynulých dňoch pravidelne hlási dobytie nových obcí na východe Ukrajiny. Ruský prezident Vladimir Putin pritom vo štvrtok uviedol, že ukrajinským silám sa nepodarilo cezhraničným prienikom do Kurskej oblasti na západe Ruska spomaliť postup ruskej armády na Donbase a ruským silám sa darí postupovať smerom na mesto Pokrovsk.



V noci na štvrtok bol spustený v hlavnom meste Kyjev protiletecký poplach a pre neustálu dronovú hrozbu znel približne deväť hodín. Oblohu nad Kyjevom chránila vzdušná obrana a miestne úrady nehlásili nijaké škody.



Ukrajinské vzdušné sily informovali, že sa im v noci na štvrtok podarilo zničiť 60 zo 78 ruských dronov útočiacich na rôzne oblasti Ukrajiny. Ďalších 15 sa ukrajinskej obrane podarilo vďaka prostriedkom elektronického boja vychýliť z kurzu. Zostávajúce dva drony sa vrátili späť do Ruska a jeden odletel do Bieloruska.



Podľa ukrajinských vzdušných síl vypustili ruské sily z polostrova Krym aj jednu raketu Iskander. Ukrajinské úrady po tomto útoku nehlásili nijaké škody ani obete.



Ukrajina sa bráni ruskej invázii už vyše dva a pol roka. Kyjev pritom opakovane žiada Západ o modernejšie systémy vzdušnej obrany, aby jeho sily dokázali lepšie brániť ukrajinské mestá, pripomína DPA.