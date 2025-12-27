Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko oznámilo dobytie dvoch ďalších miest na východe Ukrajiny

Na tejto fotografii, ktorá bola zhotovená z videa poskytnutého tlačovou službou ruského ministerstva obrany vo štvrtok 25. decembra 2025, sa ruskí vojaci snažia zabezpečiť spoľahlivú komunikáciu na utajenom mieste na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Vo vyhlásení Kremľa sa uvádza, že ruský prezident Vladimir Putin dostal od vojenského velenia správu o „oslobodení miest Myrnohrad a Guľajpole".

Autor TASR
Moskva 27. decembra (TASR) – Rusko v sobotu oznámilo, že obsadilo ďalšie dve mestá na východe Ukrajiny – Myrnohrad and Huľajpole. Správa prišla deň pred stretnutím ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s prezidentom USA Donaldom Trumpom, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Vo vyhlásení Kremľa sa uvádza, že ruský prezident Vladimir Putin dostal od vojenského velenia správu o „oslobodení miest Dimitrov (ruský názov pre Myrnohrad) a Guľajpole“.

Myrnohrad sa nachádza v Doneckej oblasti neďaleko Pokrovska, kľúčového logistického uzla, ktoré Rusko podľa svojich tvrdení dobylo 1. decembra. Huľajpole leží vo východnej časti Záporožskej oblasti, kde sa predtým zriedkavý postup ruských síl v posledných mesiacoch zrýchlil, uviedla AFP.

Putin vo vyjadrení odvysielanom v televízii povedal, že ofenzívy v oboch oblastiach frontu zintenzívňujú tlak na ukrajinskú armádu. „Ak predstavitelia v Kyjeve nechcú vyriešiť túto záležitosť mierovo, vyriešime všetky problémy, ktoré pred nami stoja, vojenskými prostriedkami,“ vyhlásil šéf Kremľa.
