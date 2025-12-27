< sekcia Zahraničie
Rusko oznámilo dobytie dvoch ďalších miest na východe Ukrajiny
Vo vyhlásení Kremľa sa uvádza, že ruský prezident Vladimir Putin dostal od vojenského velenia správu o „oslobodení miest Myrnohrad a Guľajpole".
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 27. decembra (TASR) – Rusko v sobotu oznámilo, že obsadilo ďalšie dve mestá na východe Ukrajiny – Myrnohrad and Huľajpole. Správa prišla deň pred stretnutím ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s prezidentom USA Donaldom Trumpom, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Vo vyhlásení Kremľa sa uvádza, že ruský prezident Vladimir Putin dostal od vojenského velenia správu o „oslobodení miest Dimitrov (ruský názov pre Myrnohrad) a Guľajpole“.
Myrnohrad sa nachádza v Doneckej oblasti neďaleko Pokrovska, kľúčového logistického uzla, ktoré Rusko podľa svojich tvrdení dobylo 1. decembra. Huľajpole leží vo východnej časti Záporožskej oblasti, kde sa predtým zriedkavý postup ruských síl v posledných mesiacoch zrýchlil, uviedla AFP.
Putin vo vyjadrení odvysielanom v televízii povedal, že ofenzívy v oboch oblastiach frontu zintenzívňujú tlak na ukrajinskú armádu. „Ak predstavitelia v Kyjeve nechcú vyriešiť túto záležitosť mierovo, vyriešime všetky problémy, ktoré pred nami stoja, vojenskými prostriedkami,“ vyhlásil šéf Kremľa.
Vo vyhlásení Kremľa sa uvádza, že ruský prezident Vladimir Putin dostal od vojenského velenia správu o „oslobodení miest Dimitrov (ruský názov pre Myrnohrad) a Guľajpole“.
Myrnohrad sa nachádza v Doneckej oblasti neďaleko Pokrovska, kľúčového logistického uzla, ktoré Rusko podľa svojich tvrdení dobylo 1. decembra. Huľajpole leží vo východnej časti Záporožskej oblasti, kde sa predtým zriedkavý postup ruských síl v posledných mesiacoch zrýchlil, uviedla AFP.
Putin vo vyjadrení odvysielanom v televízii povedal, že ofenzívy v oboch oblastiach frontu zintenzívňujú tlak na ukrajinskú armádu. „Ak predstavitelia v Kyjeve nechcú vyriešiť túto záležitosť mierovo, vyriešime všetky problémy, ktoré pred nami stoja, vojenskými prostriedkami,“ vyhlásil šéf Kremľa.