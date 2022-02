Rusko oznámilo dočasné uzatvorenie vyše desiatich letísk

Moskva 24. februára (TASR) - Rusko dočasne uzatvorilo viac než desať letísk na juhu krajiny, ako aj na anektovanom ukrajinskom čiernomorskom polostrove Krym.



Letiská v mestách Rostov, Krasnodar, Kursk, Voronež a Simferopol - medzi inými - majú ukončiť svoju prevádzku do 2. marca, oznámil vo štvrtok ruský letecký úrad Rosaviacia, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra DPA.



Úrady obyvateľom "dôrazne" odporúčajú, aby na tieto letiská nechodili. Dôvod tohto opatrenia nebol bezprostredne známy, pravdepodobne však súvisí s ruskou inváziou na Ukrajinu.



Letová prevádzka pokračovala v čiernomorskom meste Soči. V Moskve bolo vo štvrtok skoro ráno zrušených alebo odložených takmer 200 letov, uvádzajú cestovateľské webové stránky.



Ukrajina v súvislosti so štvrtkovým útokom prerušila svoje diplomatické vzťahy s Ruskom, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Ukrajina má v Rusku okrem veľvyslanectva v Moskve aj štyri konzuláty - v Petrohrade, Rostove nad Donom, Jekaterinburgu a Novosibirsku.



Stáleho predstaviteľa Ukrajiny už odvolali do Kyjeva na konzultácie po tom, ako Rusko začiatkom tohto týždňa uznalo východoukrajinské separatistické regióny, Donecký a Luhanský, za nezávislé štáty.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba nedávno odporučil Zelenskému, aby prerušil diplomatické kontakty s Moskvou.