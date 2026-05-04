< sekcia Zahraničie
Rusko oznámilo dvojdňové prímerie s Ukrajinou
Moskva zároveň varovala, že podnikne rozsiahle údery v prípade, že Ukrajina prímerie nebude rešpektovať.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 4. mája (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že pri príležitosti osláv Dňa víťazstva bude v dňoch 8. a 9. mája jednostranne dodržiavať prímerie s Ukrajinou. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„V súlade s rozhodnutím najvyššieho veliteľa ruských ozbrojených síl Vladimira Putina bolo vyhlásené prímerie od 8. do 9. mája 2026,“ uviedlo ministerstvo v príspevku na štátom podporovanej komunikačnej aplikácii Max. Podľa agentúry TASS vyjadrilo nádej, že „ukrajinská strana bude nasledovať tento príklad“ a tiež vyhlási prímerie.
Moskva zároveň varovala, že podnikne rozsiahle údery v prípade, že Ukrajina prímerie nebude rešpektovať.
„Ak sa kyjevský režim pokúsi presadiť svoje zločinné plány na narušenie osláv 81. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne, ruské ozbrojené sily podniknú odvetný masívny raketový útok na centrum Kyjeva,“ dodal rezort obrany.
„Napriek schopnostiam, ktoré máme k dispozícii, sa Rusko doteraz z humanitárnych dôvodov zdržalo takýchto krokov... Varujeme civilné obyvateľstvo Kyjeva a zamestnancov zahraničných diplomatických misií, aby včas opustili mesto,“ uzavrelo ministerstvo.
„V súlade s rozhodnutím najvyššieho veliteľa ruských ozbrojených síl Vladimira Putina bolo vyhlásené prímerie od 8. do 9. mája 2026,“ uviedlo ministerstvo v príspevku na štátom podporovanej komunikačnej aplikácii Max. Podľa agentúry TASS vyjadrilo nádej, že „ukrajinská strana bude nasledovať tento príklad“ a tiež vyhlási prímerie.
Moskva zároveň varovala, že podnikne rozsiahle údery v prípade, že Ukrajina prímerie nebude rešpektovať.
„Ak sa kyjevský režim pokúsi presadiť svoje zločinné plány na narušenie osláv 81. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne, ruské ozbrojené sily podniknú odvetný masívny raketový útok na centrum Kyjeva,“ dodal rezort obrany.
„Napriek schopnostiam, ktoré máme k dispozícii, sa Rusko doteraz z humanitárnych dôvodov zdržalo takýchto krokov... Varujeme civilné obyvateľstvo Kyjeva a zamestnancov zahraničných diplomatických misií, aby včas opustili mesto,“ uzavrelo ministerstvo.