Rusko oznámilo masívne zvýšenie výdavkov na vedenie vojny

Moskva 28. septembra (TASR) – Rusko vo štvrtok ohlásilo plány na zvýšenie vojenských výdavkov v budúcom roku o takmer 70 percent. Vyplýva to z dokumentu zverejneného ministerstvom financií, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Oznam prišiel v čase, keď Kyjev navštívili generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu a britský minister obrany Grant Shapps. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas ich návštevy žiadal o ďalšie systémy protivzdušnej obrany. "Túto zimu musíme zvládnuť spoločne, musíme ochrániť našu energetickú infraštruktúru a životy obyvateľov," urgoval Zelenskyj Stoltenberga.



Ukrajina dlhodobo žiada svojich západných spojencov o dodanie rakiet dlhého doletu schopných ničiť ciele hlboko na území ovládanom Ruskom, ako napríklad továrne na výrobu dronov. Ukrajinské úrady vo štvrtok informovali o masívnom nočnom útoku dronov s tým, že počas neho zničili 31 z 39 útočiacich vzdušných prostriedkov nepriateľa.



"Zima sa blíži, no my sme pripravení," vyhlásil nový ukrajinský minister obrany Rustem Umerov po stretnutí so svojím britským náprotivkom.



"NATO bude Ukrajinu podporovať tak dlho, ako to bude potrebné," vyhlásil Stoltenberg a doplnil, že "Ukrajina je Severoatlantickej aliancii bližšie než kedykoľvek predtým". Podľa Zelenského je vstup Ukrajiny do NATO "otázkou času".



Moskva vojnu na Ukrajine označuje ako "špeciálnu vojenskú operáciu" a tvrdí, že voči Rusku je vedená hybridná vojna. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov z jej rozpútania opakovane obviňuje Západ a výrazné zvýšenie rozpočtu označil za "absolútne nevyhnutné".



Podľa plánov ruskej vlády sa výdavky na rezort obrany medziročne zvýšia o 68 percent na takmer 10,8 bilióna rubľov (vyše 105,8 miliardy eur).



Ak bude tento rozpočet skutočne zvýšený v uvádzanej miere, podľa výpočtov agentúry AFP dosiahne trojnásobok spojených výdavkov určených na vzdelávanie, ochranu životného prostredia a zdravotníctvo.