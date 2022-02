Rusko oznámilo návrat tankov a obrnenej pásovej techniky z cvičení

Moskva 16. februára (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v stredu informovalo, že jednotky tankového vojska Západného vojenského okruhu (ZVO) po ukončení plánovaných cvičení naložili obrnené vozidlá na železničné vagóny a vydali sa do miest svojho stáleho nasadenia vzdialených do 1000 kilometrov.



Agentúra Interfax uviedla, že región, v ktorom sa cvičenia uskutočnili, nebol vo vyhlásení rezortu obrany špecifikovaný.



Už v utorok ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jednotky Západného a Južného vojenského okruhu sa začínajú vracať z cvičení na svoje základne, pričom tiež po železnici alebo po cestách.



Južný vojenský okruh spresnil, že vojenský personál a technika sa vracajú z cvičení na polostrove Krym, ktorý Rusko v roku 2014 anektovalo, pričom Ukrajina ho naďalej považuje za svoje - dočasne okupované - územie.



Napriek informáciám o odsune ruských jednotiek Severoatlantická aliancia zatiaľ nezaznamenáva známky deeskalácie na hranici medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol v stredu generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



V reakcii na to hovorca prezidenta Ruskej federácie Dmitrij Peskov v stredu v Moskve vyhlásil, že NATO má problémy s adekvátnym hodnotením situácie na hraniciach Ruskej federácie a Ukrajiny, dodal Interfax.



Spojené štáty, ďalšie krajiny NATO a Ukrajina už niekoľko týždňov hovoria o koncentrácii ruských jednotiek pri ukrajinských hraniciach a o hrozbe ruskej invázie.



Moskva však tvrdí, že Rusko nemá v pláne podniknúť žiadnu agresiu proti Ukrajine.