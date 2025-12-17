< sekcia Zahraničie
Rusko oznámilo rozšírenie programu triedy Lada o dve nové ponorky
Autor TASR
Moskva 17. decembra (TASR) - Náčelník ruského námorníctva admirál Alexander Moisejev v utorok oznámil, že začiatkom roka 2026 sa v lodeniciach Admirality v Petrohrade začnú stavať dve nové dieselelektrické ponorky triedy Lada. Krátko predtým sa zúčastnil na ceremónii vztýčenia Andrejevskej vlajky - oficiálnej vlajky ruského námorníctva - na novej ponorke „Velikije Luki“ rovnakého typu. TASR o tom píše podľa správy agentúry TASS a webu armyrecognition.com.
Ponorky triedy Lada (civilné označenie pre Projekt 677) Moskva prezentuje ako budúci základ svojich nejadrových ponorkových síl. Ide o pokročilú verziu triedy Varšavjanka resp. Kilo (Projekt 877), čo boli najtichšie konvenčné ponorky. Medzi požadovanými vlastnosťami novej triedy ponoriek preto opäť bola aj znížená hladina hluku.
Podľa oficiálnej správy Centrálnej konštrukčnej kancelárie Rubin sa „Velikije Luki“ stala treťou ponorkou triedy Lada v službách ruského námorníctva. Predtým absolvovala štátne skúšky po rozsiahlom testovaní bojových, navigačných, pohonných a akustických systémov. V súčasnosti sa stavajú ponorky Vologda a Jaroslavľ. Kvôli vysokým nákladom na modernizáciu a technické problémy bol z prevádzky vyradený prototyp Sankt Peterburg.
Ponorka tejto triedy meria 67 – 72 metrov so šírkou 7,1 metra s ponorom približne 6,5 metra. Výtlak na hladine je približne 1700 – 1800 ton a pod vodou približne 2700 ton.
Agentúra TASS uvádza pod hladinou možnosť pôsobiť do hĺbky rádovo 300 metrov, maximálnu rýchlosť pod vodou okolo 21 uzlov a výdrž bez vynorenia až 45 dní s posádkou približne 35 členov. Tieto údaje sa vo veľkej miere zhodujú s nezávislými údajmi z otvorených zdrojov.
Kombinácia výtlaku, rozsiahlej automatizácie a menšej posádky má za cieľ znížiť prevádzkové náklady a zároveň zachovať celé spektrum bojových úloh od protiponorkového a protihladinového boja až po prieskum, ochranu námorných trás, kladenie mín a podporu špeciálnych operácií.
