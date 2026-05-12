< sekcia Zahraničie
Rusko oznámilo test rakety Sarmat, podľa Putina nemá konkurenciu
Raketu, ktorá môže niesť jadrové hlavice, plánuje Moskva nasadiť do bojovej pohotovosti do konca tohto roka, oznámil Putin.
Autor TASR
Moskva 12. mája (TASR) - Rusko v utorok dopoludnia úspešne otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu Sarmat, informoval prezidenta Vladimira Putina veliteľ Raketových vojsk strategického určenia (RVSN) generálplukovník Sergej Karakajev. Raketu, ktorá môže niesť jadrové hlavice, plánuje Moskva nasadiť do bojovej pohotovosti do konca tohto roka, oznámil Putin. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a TASS.
Nasadenie rakiet RS-28 Sarmat podľa Karakajeva výrazne posilní bojovú schopnosť ruských pozemných strategických jadrových síl. Putin uviedol, že raketa dokáže letieť nielen po balistickej dráhe, ale aj po suborbitálnej, vďaka čomu môže dosiahnuť vzdialenosť až 35.000 kilometrov. Údajne je tiež schopná prelomiť všetky súčasné aj budúce systémy protivzdušnej obrany.
Ruský prezident v utorok vyhlásil, že odstúpenie USA od zmluvy o obmedzení systémov balistických rakiet na obranu proti raketovým jadrovým zbraniam v roku 2002 ich prinútilo „premýšľať o zabezpečení svojej strategickej bezpečnosti v kontexte novej reality a potreby zachovať strategickú rovnováhu síl a paritu“.
Sarmat je podľa agentúry TASS vo vývoji od roku 2000. Nahradiť má raketu RS-20V Vojvoda, ktorá bola vyvinutá v 70. rokoch v Sovietskom zväze. Sarmat je podľa Putina najsilnejšou raketou na svete. Oproti ktorémukoľvek západnému systému je podľa neho štvornásobne silnejšia.
Odborníci na bezpečnosť podľa Reuters podotkli, že šéf Kremľa už v minulosti prehnane vyzdvihoval schopnosti niektorých ruských jadrových zbraní novej generácie, ktoré sú súčasťou modernizačného programu oznámeného prvýkrát v roku 2018. Aj odpaly Sarmatu sprevádzali odklady a neúspechy. Napríklad v roku 2024 výbuch rakety zanechal pri štarte hlboký kráter, pripomenul Reuters.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa Putin opakovane snaží svetu pripomínať rozsah a silu ruského jadrového arzenálu. Tieto vyhlásenia západní predstavitelia podľa Reuters vnímajú ako pokusy odradiť ich od príliš výrazného zasahovania do vojny na strane Ukrajiny.
Nasadenie rakiet RS-28 Sarmat podľa Karakajeva výrazne posilní bojovú schopnosť ruských pozemných strategických jadrových síl. Putin uviedol, že raketa dokáže letieť nielen po balistickej dráhe, ale aj po suborbitálnej, vďaka čomu môže dosiahnuť vzdialenosť až 35.000 kilometrov. Údajne je tiež schopná prelomiť všetky súčasné aj budúce systémy protivzdušnej obrany.
Ruský prezident v utorok vyhlásil, že odstúpenie USA od zmluvy o obmedzení systémov balistických rakiet na obranu proti raketovým jadrovým zbraniam v roku 2002 ich prinútilo „premýšľať o zabezpečení svojej strategickej bezpečnosti v kontexte novej reality a potreby zachovať strategickú rovnováhu síl a paritu“.
Sarmat je podľa agentúry TASS vo vývoji od roku 2000. Nahradiť má raketu RS-20V Vojvoda, ktorá bola vyvinutá v 70. rokoch v Sovietskom zväze. Sarmat je podľa Putina najsilnejšou raketou na svete. Oproti ktorémukoľvek západnému systému je podľa neho štvornásobne silnejšia.
Odborníci na bezpečnosť podľa Reuters podotkli, že šéf Kremľa už v minulosti prehnane vyzdvihoval schopnosti niektorých ruských jadrových zbraní novej generácie, ktoré sú súčasťou modernizačného programu oznámeného prvýkrát v roku 2018. Aj odpaly Sarmatu sprevádzali odklady a neúspechy. Napríklad v roku 2024 výbuch rakety zanechal pri štarte hlboký kráter, pripomenul Reuters.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa Putin opakovane snaží svetu pripomínať rozsah a silu ruského jadrového arzenálu. Tieto vyhlásenia západní predstavitelia podľa Reuters vnímajú ako pokusy odradiť ich od príliš výrazného zasahovania do vojny na strane Ukrajiny.