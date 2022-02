Rusko oznámilo ukončenie vojenského cvičenia na Kryme

Moskva 16. februára (TASR) - Velenie Južného vojenského okruhu (JVO) ruských ozbrojených síl v stredu oznámilo ukončenie cvičenia na Kryme.



Agentúra TASS informovala, že v stredu nadránom sa začal návrat vojakov a techniky do miest ich stálej dislokácie, a to po cestách alebo po železnici. Po návrate k vojenským útvarom bude vykonaná údržba a príprava vojenskej techniky na ďalšiu etapu bojovej prípravy, uviedlo velenie JVO s tým, že taktické manévre sa uskutočnili na 15 polyfunkčných cvičiskách.



Podľa agentúry Interfax v Brestskej oblasti v Bielorusku pri hraniciach s Ukrajinou pokračovalo v stredu spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie Spojenecké odhodlanie 2022 nácvikom "zadržania" narušiteľa vzdušného priestoru Zväzového štátu Ruska a Bieloruska.



Cvičenie sa koná v čase hlbokej krízy vo vzťahoch medzi Ruskom a NATO. Spojené štáty, ďalšie členské krajiny NATO a Ukrajina už týždne poukazujú na koncentráciu ruských jednotiek pri ukrajinských hraniciach a na hrozbu ruskej invázie.



Rusko opakovane tvrdí, že neplánuje agresiu voči Ukrajine a jeho vojaci a technika sa po cvičení vrátia do miest svojho trvalého nasadenia.



V utorok tak ruské ministerstvo obrany oznámilo, že po splnení úloh vyplývajúcich z cvičenia sťahuje časť svojich jednotiek od ukrajinskej. Západ tento krok síce uvítal, žiada však aj odsun zvyšných vojakov a techniky.



V marci 2014 sa Krym na základe medzinárodne neuznaného referenda stal súčasťou Ruskej federácie. Ukrajina označuje Krym a proruské samozvané republiky v Donbase za svoje dočasne okupované územia.