Rusko oznámilo umiestnenie raketových komplexov Iskander do Bieloruska

Moskva 4. apríla (TASR) - Rusko umiestnilo do Bieloruska raketové komplexy Iskander-M, ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice. Oznámil to v utorok ruský minister obrany Sergej Šojgu. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Šojgu uviedol, že sa začal výcvik bieloruských vojakov na obsluhovanie týchto systémov, čo potvrdilo aj bieloruské ministerstvo obrany.



Ruský minister obrany to zdôvodnil dodávkami zbraní zo Západu na Ukrajinu. Rusko preto posilňuje bezpečnosť zväzového štátu Ruska a Bieloruska. Šojgu tiež vyjadril presvedčenie, že Rusko vo vojne proti Ukrajine zvíťazí.



Ruský prezident Vladimir Putin na konci marca oznámil, že Rusko s Bieloruskom uzavreli dohodu o umiestnení ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Podľa Putina to nie je porušením dohody, ktorá zakazuje šírenie jadrových zbraní.



Taktické jadrové zbrane sú určené na útoky proti nepriateľským jednotkám a ničenie zbraní na bojisku. V porovnaní so strategickými jadrovými zbraňami, ktoré sú schopné ničiť celé mestá, majú relatívne krátky dosah a nízku účinnosť.