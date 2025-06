Rusko oznámilo územné zisky v Dnepropetrovskej oblasti

Moskva 9. júna (TASR) - Rusko v pondelok oznámilo územné zisky v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti, ktorá sa nachádza vo východnej časti krajiny a kam Rusi podľa vyhlásenia ministerstva obrany v Moskve po prvýkrát od začiatku vojny vstúpili iba v nedeľu. Podľa Kremľa sú boje v tomto regióne čiastočne zamerané na vytvorenie takzvanej „nárazníkovej zóny“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zároveň dodala, že tieto vyjadrenia o situácii na bojisku nebolo možné nezávisle overiť.



Ruské ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že ruské jednotky „pokračovali v postupe hlboko do nepriateľskej obrany“ a rozšírili územie v Dnepropetrovskej oblasti, o ktorom tvrdia, že ho majú pod kontrolou.



Ukrajina cez víkend označila nedeľňajšie tvrdenia Ruska, že jeho sily prenikli do Dnepropetrovskej oblasti, za nepravdivé. Nezávislí vojenskí experti však medzičasom pripustili prienik ruských jednotiek do tejto oblasti ako možný. Táto oblasť nie je jedným z piatich ukrajinských regiónov, ktoré si Moskva nárokuje.



Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) uviedol, že cieľom ruského útoku na Dnepropetrovskú oblasť môže byť snaha odrezať ukrajinské komunikačné a zásobovacie línie, ktoré smerujú k jednotkám pôsobiacim v Doneckej oblasti.



Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie a ruský exprezident Dmitrij Medvedev cez víkend vyhlásil, že ofenzíva v Dnepropetrovskej oblasti ukazuje, že ak Ukrajina počas mierových rokovaní odmietne akceptovať realitu ruských územných ziskov, ruské sily budú na bojisku postupovať ďalej.



Rusko a Ukrajina po viac ako trojročnej prestávke v máji obnovili mierové rokovania v Turecku, no konflikt sa v uplynulých týždňoch ešte viac vyostril. Rusko zaznamenalo pokrok na bojisku a uskutočnilo jedny z najintenzívnejších leteckých útokov od začiatku vojny, zatiaľ čo Ukrajina 1. júna vykonala výraznú diverznú operáciu hlboko na území Ruska, pri ktorej spôsobila vážne škody na ruskej flotile strategických bombardérov schopných niesť jadrové zbrane.